5.000 Jahre alte peruanische Pyramide liefert grausige Hinweise auf Menschenopfer

Als Archäologen vor Kurzem in Peru eine mysteriöse Pyramidenstruktur entdeckten , wussten sie, dass sie etwas von unglaublicher Bedeutung gefunden hatten. Doch bei genauerer Untersuchung erkannten sie, dass ihre Entdeckung ein dunkles Geheimnis birgt, das auf die alte Praxis der Menschenopfer hinzuweisen scheint, die einst in weiten Teilen Südamerikas praktiziert wurde.

Laut Ancient Origins :

„Die erstaunliche Entdeckung wurde im Rahmen des archäologischen Projekts Sechin in der nördlichen Provinz Casma in der Region Ancash gemacht. Diese historische Stätte ist über 5000 Jahre alt und gilt als Zentrum einer rätselhaften prähistorischen Gesellschaft, der sogenannten Sechin-Kultur.“

„Über diese Kultur ist wenig bekannt, aber sie errichtete einige der ersten monumentalen Bauwerke Amerikas. Viele Experten glauben sogar, dass es sich um die erste bekannte Zivilisation in den Anden handeln könnte.“

Beweise für Menschenopfer?

Nachdem die Ausgrabung der Stätte begonnen hatte, stellten die Forscher des Sechin Archaeological Project fest, dass sie etwa 5,5 Meter tief graben mussten, um die Pyramidenstruktur zu finden, und dass diese ein sehr einzigartiges Design aufwies:

„Dieses Bauwerk besteht aus einer Reihe von Stufen aus Platten und Steinen und ähnelt einer Stufenpyramide. Es ist schätzungsweise 3,05 Meter hoch und 4,57 Meter breit.“

Nachdem die Forscher zunächst vermutet hatten, dass die gewaltige Pyramide wahrscheinlich der Regierungssitz der Sechin-Kultur war, kamen sie auf die düsterere Nutzung des Bauwerks zu sprechen:

„Die Archäologin Monica Suarez, Koordinatorin des archäologischen Projekts, erklärte: ‚Es diente zeremoniellen Zwecken, aber wir müssen weitere Analysen durchführen.‘ Viele Kulturen in den alten Anden nutzten ähnliche Bauwerke für Riten und Opfergaben. ‚Leben und Reisen in Peru‘ berichtet, dass Stufenpyramiden ‚darauf abzielten, höhere spirituelle Ebenen zu erreichen‘.“

Forscher fanden zwei Schädel und ein zerstückeltes Skelett

Grausige Entdeckungen

In der Nähe der Pyramide stießen Mitglieder des Archäologenteams auf Hinweise, die eindeutig auf eine blutige Vergangenheit hindeuten, darunter zwei Schädel, von denen einer einem Erwachsenen und der andere einem kleinen Kind gehörte.

Doch das war nur eines der entsetzlichen Dinge, die die Forscher herausfanden:

„Neben dem Gebäude fanden sie ein Skelett, das offenbar zerstückelt worden war. Dies ist ein Hinweis darauf, dass einer Person entweder bei lebendigem Leib oder nach dem Tod die Gliedmaßen abgetrennt wurden.“

Der Fund der Schädel und des zerstückelten Skeletts untermauert laut Andina die Theorien über Menschenopfer . Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Opfer auf der Stufenstruktur stattfanden, und es ist seit Langem bekannt, dass Menschenopfer in den Anden vor der Ankunft der Spanier weit verbreitet waren.

Es gibt aber auch alternative Theorien , die auf einen praktischeren Zweck der Struktur hinweisen:

„Forscher im archäologischen Park halten es auch für möglich, dass die gestufte, pyramidenförmige Struktur als Leiter zu einer höheren Ebene diente. Die Beschaffenheit der gestuften Struktur und ihre Lage könnten darauf hindeuten, dass sie den Zugang zum Zentrum der antiken Stätte ermöglichte. Sie könnte den Bewohnern des riesigen Komplexes den Zugang zum zentralen Gebäude ermöglicht haben.“

Geheimnisse des Sechin

Neben der Möglichkeit von Menschenopfern gibt es Hinweise darauf, dass die Erbauer der Pyramide stolz auf ihr Werk waren und sogar eine Art Signatur hinterließen, die wir noch Tausende von Jahren später sehen können:

„Es scheint, dass die Arbeiter, als die Lehmziegel noch feucht waren, absichtlich Abdrücke mit ihren Fingern hinterließen. Diese Fingerabdrücke können als Zeichen der Signierung der Arbeit durch die Arbeiter interpretiert werden.“

Die Forschungen an der peruanischen Pyramidenstruktur werden fortgesetzt, und alle menschlichen Überreste werden eingehend untersucht. Wir hoffen, dadurch mehr über das geheimnisvolle Volk der Sechin zu erfahren, das die Region vor Tausenden von Jahren besiedelte.

