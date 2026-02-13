Ein unheimlich realistischer „biometrischer“ Roboter, der für die menschliche Gesellschaft entwickelt wurde, ist mit Körperwärme und dichter Haut ausgestattet (Video)

Es scheint, als würden wir uns mit jedem Tag der HBO- Serie Westworld ein Stück nähern , und obwohl der ganze Sinn der Starbesetzten Fernsehserie von Jonathan Nolan und Lisa Joy darin besteht, dass die Gäste den Unterschied zwischen Menschen und Robotern nicht erkennen können, wirkt diese Idee noch dystopischer, wenn sie in unser reales Leben Einzug hält.

So wie wir in der Welt der künstlichen Intelligenz innerhalb weniger Jahre sprunghafte Fortschritte erlebt haben, haben wir einen langen Weg von den unbeholfenen Hunden von Boston Dynamics zurückgelegt.

Auch wenn es amüsant ist, über Cardi Bs Lapdance für einen Roboter zu schmunzeln, gibt es ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Ersetzung von Menschen durch Roboter. Abgesehen von Elon Musks Werbung für seine immer fortschrittlicheren Optimus-Modelle gibt es humanoide Roboter, die angeblich sogar Kinder gebären können .

Auch wenn manche denken, dass Sex zwischen Menschen und Robotern eine Idee ist, die der Science-Fiction vorbehalten ist, deutet die Zunahme von Robotern, die für „Intimität“ gebaut werden , darauf hin, dass dieser Markt schneller wächst, als man annehmen würde.

Wie Dexerto berichtet , hat das in Shanghai ansässige Unternehmen DroidUp kürzlich Moya vorgestellt. DroidUp, das zuvor für seinen Roboter Bipedal Walker II bekannt war, der bei den World Humanoid Robot Games im vergangenen Jahr in Peking den dritten Platz im Halbmarathon belegte, sorgt mit Moya für Furore, weil sie so freundlich wirkt.

Wir haben Ameca bereits als den fortschrittlichsten humanoiden Roboter der Welt vorgestellt , aber Moya sieht aus wie eine ganz andere Kreation mit lebensechteren Merkmalen.

Moya soll dem humanoiden Roboter menschliche Züge verleihen, indem sie unter ihrem Silikonrahmen eine fleischähnliche Polsterung besitzt, sodass man angeblich sogar ihre Rippen fühlen kann. Dank austauschbarer Teile lässt sich Moya in einen männlichen Roboter verwandeln. Zudem kann sie unsere Körperwärme imitieren, indem sie eine Körpertemperatur von 90 bis 97 Grad Fahrenheit aufrechterhält.

Als Shanghai Eye über Moya berichtete, wurde auch ausführlicher darauf eingegangen, dass sie eine Kamera hinter ihrem Auge hat, um besser mit ihren menschlichen Besitzern interagieren zu können.

Im Gespräch mit dem Magazin verteidigte DroidUp-Gründer Li Quingdu die „Heizfunktion“ von Moya und argumentierte gegen „kalte und mechanische“ Modelle mit den Worten: „Ein Roboter, der dem menschlichen Leben wirklich dient, sollte warm sein, fast wie ein Lebewesen, zu dem die Menschen eine Verbindung aufbauen können.“

Als Reaktion auf das Video wurde deutlich, dass dies die Aufmerksamkeit der meisten Menschen auf sich zog, da die Kommentare schnell in den Bereich von nicht jugendfreien Inhalten abdrifteten.

Eine Person sagte: „Es gibt eine enttäuschende Lücke im unteren Bereich dieser Hüftkonstruktion.“

Ein anderer fügte hinzu: „Ich glaube, die einzige Frage ist: ‚Ist es selbstreinigend?‘ 🤔🤭“

Ein Dritter fragte mit Blick auf die amerikanische Pornodarstellerin: „Ist das mit dem Riley-Reid-Ärmel kompatibel? Ich frage für einen Freund.“

Andere sagten, sie hätten sich die Kommentare durchgelesen und seien von dem, was sie vorfanden, nicht enttäuscht gewesen.

Obwohl Moya angeblich natürlicher gehen und natürlichere Gesichtsausdrücke zeigen kann, sind nicht alle davon überzeugt, dass sie uns Menschen aus Fleisch und Blut ersetzen kann.

DroidUp hat seinen Sitz nun im Zhangjiang Robotics Valley und verfolgt ehrgeizige Pläne, Roboter in unseren Alltag zu integrieren – von der Altenpflege bis hin zu anderen Formen der „Begleitung“. Was man daraus schließen kann, bleibt jedem selbst überlassen.

