Forscher entdecken seltene riesige Phantomqualle (Video)

Forscher, die die Artenvielfalt vor der Küste Argentiniens untersuchten, haben seltene Aufnahmen einer Riesenqualle gemacht. Laut einer Pressemitteilung ereignete sich diese wundersame Begegnung während einer Expedition des Schmidt Ocean Institute an einem riesigen Korallenriff nahe Feuerland.

Bei der Dokumentation der dort heimischen Arten stieß das Team auf die Riesenqualle, wissenschaftlich bekannt als Stygiomedusa gigantea .

Die Forscher staunten nicht schlecht über das Geschöpf, das einen Schirm besitzt, der auf einen Durchmesser von sage und schreibe 1 Meter anschwellen kann, und vier Arme, die „so lang wie ein Schulbus“ werden können.

Glücklicherweise für jeden, der dem Tier begegnen sollte, erklärten die Forscher, besitzen die monströs aussehenden Bewohner der Tiefsee „keine stechenden Tentakel, sondern nutzen ihre Arme, um Beute zu fangen, darunter Plankton und kleine Fische“.

Video:

In den letzten 110 Jahren wurden nur etwa 118 Sichtungen der Riesenqualle gemeldet.

Ihre vier Arme können jeweils bis zu 10 Meter lang werden.

Sie besitzen keine Nesselzellen, sondern fangen ihre Beute mit diesen vier enormen Gliedmaßen.