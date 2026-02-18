Neu entdeckte versunkene Kontinente deuten darauf hin, dass der mythische Kontinent Lemuria real war

Wissenschaftler haben mindestens zwei versunkene Kontinente auf der Erde entdeckt. Diese Entdeckung hat unser Verständnis der Erdgeschichte verändert und liefert neue Beweise, die viele Autoren als Belege dafür interpretieren, dass die mythischen Kontinente wie Lemuria, Mu und Atlantis tatsächlich existierten.

Die meisten von uns kennen die Legenden von Atlantis, Lemuria und Mu. Zahlreichen Legenden und Texten zufolge beherbergte die Erde einst mehrere Kontinente, die in ferner Vergangenheit „verloren“ gingen. Einer davon ist Lemuria, ein riesiger Kontinent, der sich – vor Beginn der schriftlichen Geschichte – von Indien bis Australien erstreckt haben soll.

Genau wie Atlantis verschwand auch diese uralte Landmasse unter mysteriösen Umständen und geriet vor Zehntausenden von Jahren in Vergessenheit.

Im 19. Jahrhundert erwähnte ein englischer Geologe namens Philip Sclater die Existenz einer versunkenen Landmasse namens Lemuria.

In einem 1864 verfassten Artikel mit dem Titel „Die Säugetiere Madagaskars“ erwähnte Sclater, dass Lemurenfossilien in Madagaskar und Indien äußerst häufig vorkamen, während sie in Afrika und dem Nahen Osten merkwürdigerweise fehlten. Diese Beobachtung veranlasste Sclater zu der Annahme, dass Indien und Madagaskar in ferner Vergangenheit einst Teil eines größeren Kontinents namens Lemuria waren.

Zahlreiche Studien haben in jüngster Zeit – entgegen der Theorie der Kontinentaldrift – bewiesen, dass es auf der Erde unterseeische Kontinente gibt.

Kürzlich machten Wissenschaftler östlich von Australien eine unglaubliche Entdeckung: einen Kontinent von rund 5 Millionen Quadratkilometern, der seit Urzeiten unentdeckt blieb. Nur ein kleiner Teil des Kontinents – etwa 5 Prozent – ​​ist heute sichtbar.

Experten vermuten, dass heute nur noch 5 Prozent des einst mächtigen Kontinents sichtbar sind, weshalb er Forschern in der fernen Vergangenheit entgangen ist.

Die Region besteht größtenteils aus unterseeischem Land im Pazifischen Ozean und umfasst sowohl Neuseeland als auch das französische Überseegebiet Neukaledonien.

„Dies ist keine plötzliche Entdeckung, sondern eine allmähliche Erkenntnis; noch vor 10 Jahren hätten wir weder die gesammelten Daten noch das Vertrauen in deren Interpretation gehabt, um diese Arbeit zu schreiben “, schrieben die Forscher in GSA Today , einer Zeitschrift der Geological Society of America.

Es gibt jedoch weitere Hinweise darauf, dass es auf der Erde versunkene Kontinente gibt.

Betrachten wir ein Gebiet zwischen dem indischen Festland und Sri Lanka, so fällt uns eine interessante geologische Formation auf.

In der Palkstraße im Indischen Ozean befindet sich ein besonderes geographisches Gebiet, ein schmaler Landstreifen, der Südindien mit Sri Lanka verbindet. Er wird „Adamsbrücke“ genannt.

Die Adamsbrücke gilt als Überrest einer uralten Brücke aus der Zeit vor der Sintflut. Möglicherweise war sie sogar die allererste Brücke der Erde.

Darüber hinaus wird angenommen, dass Satellitenbilder der NASA darauf hindeuten, dass es sich bei dem, was wir sehen, in Wirklichkeit um eine eingestürzte Brücke handeln könnte, die nun teilweise im Meer versunken ist.

Dr. Badrinarayanan , der ehemalige Direktor des Geologischen Dienstes von Indien, untersuchte diese Struktur und kam zu dem Schluss, dass sie von Menschenhand geschaffen wurde. Dr. Badrinarayanan und sein Team bohrten zehn Löcher entlang der Trasse der Adamsbrücke. Was sie entdeckten, war verblüffend. Etwa sechs Meter unter der Oberfläche stießen sie auf eine durchgehende Schicht aus kalkhaltigem Sandstein, Korallen und steinartigem Material. Ihr Team war überrascht, als sie etwa vier bis fünf Meter tiefer eine Schicht aus losem Sand und darunter wiederum harte Gesteinsformationen entdeckten.

Ein Taucherteam untersuchte die Brücke eingehend. Die gefundenen Felsbrocken bestanden nicht aus typischen Meeresablagerungen. Sie stammten nachweislich von beiden Seiten des Damms. Dr. Badrinarayanan weist zudem auf Spuren alter Steinbrüche in diesem Gebiet hin. Sein Team schlussfolgerte, dass Material von beiden Ufern auf dem sandigen Meeresgrund aufgeschüttet wurde, um den Damm zu errichten. ( Quelle )

Der hinduistischen Tradition zufolge handelt es sich bei diesem Landstreifen um eine Brücke, die vom Hindu-Gott Rama erbaut wurde, wie im hinduistischen Epos Ramayana erzählt wird. Tatsächlich ist sie seit der Antike als „Rama-Brücke“ oder „Rama Setu“ bekannt.

Das indische Epos Ramayana erzählt die Geschichte der Landbrücke und ihres Baus für den Hindu-Gott Rama. Sie sollte ihm helfen, das Wasser zu überqueren, um die große Insel zu erreichen und seine Geliebte aus den Klauen des Dämonenkönigs Ravana zu befreien. Es ist eine Geschichte von Liebe, Heldentaten und unglaublichen Bauwerken. Rama ist eine der bekanntesten Manifestationen des höchsten Gottes und wird als Bild, Geist und Bewusstsein des Hinduismus, einer der ältesten Religionen der Welt, verehrt.

Die Geschichten, die oft als Fakten aus dem Leben Ramas interpretiert werden, werden im Ramayana, einem alten Sanskrit-Epos (wörtlich: „Ramas Reise“), erzählt. Es berichtet von einer Zeit, in der Götter auf Schiffen (Vimanas) und Riesen die Erde bevölkerten. Spuren der Vimanas und der Riesen wurden weltweit in verschiedenen Ländern gefunden.

Hinweise auf versunkene Kontinente und antike Zivilisationen?

Laut Forschern trennte sich der lemurische Kontinent im Mesozoikum aufgrund des steigenden Meeresspiegels vom Festland. Interessanterweise lag der Meeresspiegel laut dem Nationalen Institut für Ozeanographie Indiens vor etwa 15.000 Jahren rund 100 Meter niedriger.

Dies führte zu einer gewaltigen Flut, die schließlich nicht nur zum Verschwinden eines ganzen Kontinents, sondern auch ganzer Zivilisationen führte, die in ferner Vergangenheit auf der Erde existiert hatten.

Laut Tamilnet wird der Kontinent Lemuria in der alttamilischen Literatur als „Kumari Kandam“ bezeichnet.

Tamil ist eine der klassischen Sprachen der Welt.

Tamil verfügt über ununterbrochene historische Aufzeichnungen seit mehr als 2000 Jahren und die tamilische Sprache wurde in Indien (neben Sanskrit) als klassische Sprache anerkannt.

Tamil gehört nicht zur indogermanischen Sprachfamilie.

„Man kann sich die Stärke und das Ausmaß der Flutwelle vorstellen, die nötig gewesen wäre, um ein gebirgiges Gebiet zu verschlingen, das einst im Küstenstreifen der tamilischen Welt existierte“, sagt Professor Shanmugathas .

Der antike Kontinent Kumari Kandam soll südlich des heutigen Indiens, unter dem Indischen Ozean, gelegen haben. Seine Bewohner, die Tamilen, sollen sich nach dem Verschwinden Kumari Kandams über die ganze Welt ausgebreitet und neue Zivilisationen gegründet haben.

Je nach Schreibweise trägt der Kontinent verschiedene Namen, darunter Kumari Kandam, Kumarikkantam und Kumari Nadu . Der Begriff „Kumari Kandam“ wurde erstmals in einer Version des Skanda Purana aus dem 15. Jahrhundert erwähnt – dem umfangreichsten Mahāpurāṇa , einer Gattung von achtzehn hinduistischen religiösen Texten – und stammt von Kachiappa Sivacharyara (1350–1420).

Interessanterweise weisen viele Autoren darauf hin, dass die Tamilen zur ältesten Zivilisation auf der Erdoberfläche gehören und dass , als der Kontinent Kumari Kandam im Meer versank, seine Bevölkerung in andere Teile des Planeten auswanderte und dort verschiedene Zivilisationen gründete.

Verlorene Kontinente: einst ein Mythos, jetzt Realität

Ein uralter Kontinent, der einst zwischen Indien und Madagaskar lag, wurde kürzlich verstreut auf dem Grund des Indischen Ozeans entdeckt. Experten zufolge bedeckte vor drei Milliarden Jahren ein Kontinent das Gebiet, in dem heute die ostafrikanische Insel Mauritius liegt.

Experten kamen zu diesem Schluss, nachdem sie kleine Mineralfragmente analysiert hatten, die 3 Milliarden Jahre alt sind. In einigen Gesteinen der Insel Mauritius, Heimat der gleichnamigen Republik, finden sich solche Fragmente. Das wäre an sich nicht von Bedeutung, wäre die junge, vulkanische Insel nicht gerade einmal sieben bis zehn Millionen Jahre alt. Woher stammen diese Gesteinsbrocken also, und wie ist es möglich, dass sie so alt sind?

Nach Ansicht von Experten liegt ihr Ursprung in einem „verlorenen Kontinent“, der sich unter der Insel befindet, wie Forscher der Universität Witwatersrand (Südafrika) in einer Erklärung erläuterten.

Was meinst du? Ist es möglich, dass vor Zehntausenden von Jahren – vielleicht sogar noch viel früher in der Geschichte – antike Zivilisationen auf Kontinenten wie Atlantis, Mu und Lemuria lebten?

Jüngste Studien haben bewiesen, dass die Landmasse der Erde in ferner Vergangenheit ganz anders aussah als heute. Dies ist einer der Hauptgründe, warum zahlreiche Autoren und Forscher argumentieren, dass es nicht abwegig sei, anzunehmen, dass irgendwo auf der Erde antike Zivilisationen wie Atlantis existierten.

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“