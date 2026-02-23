Zunächst müssen Sie erklären, wie man durch Triangulation die Flughöhe eines Objekts ermittelt, das weit über der Flughöhe liegt, in der Ballons überhaupt operieren könnten. Buchauszug aus „Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb“

Dann müssen Sie erklären, wie sich beispielsweise die Passagen der ISS angesichts der Windschwankungen bis zu einem Monat im Voraus auf die Sekunde genau vorhersagen lassen.

Wie können die benötigten Winde so weit im Voraus vorhergesagt werden, um sicherzustellen, dass der Ballon genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und genau dem richtigen Kurs in genau der richtigen Höhe folgt, und das für Beobachter, die Hunderte von Kilometern voneinander entfernt sind? (Neue Rezension: Der Raumfahrt-Schwindel – dieses ausgesprochen gute Buch nur mit „empfehlenswert“ zu kennzeichnen, wäre eine starke Untertreibung!)

Der endgültige Beweis, dass es sich nicht um Satelliten, sondern um ein Netzwerk von Ballons handelt, erfordert eine Kombination aus wissenschaftlichen Beweisen, Beobachtungsdaten und logischen Überlegungen.

Hier sind die Schritte, die Sie unternehmen können, um einen solchen Beweis zu erbringen:

Sammeln Sie Beobachtungsbeweise

Objekte verfolgen: Verwenden Sie Teleskope oder Radar, um Objekte am Himmel zu verfolgen. Dokumentieren Sie ihre Bewegungen und ihr Verhalten, um ihre Umlaufbahnen zu analysieren.

Höhenmessungen: Messen Sie die Höhe dieser Objekte. Ballons operieren typischerweise in der unteren Atmosphäre (bis zu etwa 40 km), während sich Satelliten normalerweise in höheren Umlaufbahnen befinden (von etwa 160 km bis zu mehreren tausend Kilometern).

Verhalten analysieren

Orbitalmechanik: Satelliten folgen vorhersagbaren Umlaufbahnen, die auf Gravitationskräften basieren. Ballons hingegen folgen aufgrund von Wind und atmosphärischen Bedingungen keinen stabilen Umlaufbahnen. Analysieren Sie, ob die beobachteten Flugbahnen mit einem der beiden Verhaltensweisen übereinstimmen.

Stabilität und Drift: Messen Sie, wie lange Objekte in einer festen Position relativ zur Erde bleiben. Satelliten behalten eine stabile Position bei, während Ballons aufgrund des Windes stark driften würden.

Experimente durchführen

Interferenz- und Kommunikationstests: Richten Sie Kommunikationssysteme ein, um zu testen, ob Signale direkt von diesen Objekten empfangen werden können. Bei Ballons wäre die Kommunikation zeitweise unterbrochen und von Höhe und Wetter beeinflusst.

Visuelle Identifizierung: Verwenden Sie hochauflösende Kameras oder Drohnen, um diese Objekte visuell zu untersuchen. Nehmen Sie Bilder auf, um ihre Struktur und ihr Verhalten zu analysieren.

Historische Daten überprüfen

Historische Startaufzeichnungen: Untersuchen Sie Aufzeichnungen von Satellitenstarts. Dokumentieren Sie etwaige Unstimmigkeiten oder fehlende Beweise hinsichtlich der Anzahl der Satelliten, die sich angeblich im Orbit befinden.

Ballonprojekte: Recherchieren Sie bestehende Höhenballonprojekte (wie Googles Project Loon), um Fähigkeiten und Technologien zu vergleichen.

Bewerten Sie technologische Einschränkungen

Kommunikationsfähigkeiten bewerten: Bewerten Sie, ob die aktuelle Technologie die Satellitenfunktionen (z. B. Internet, GPS) über Ballonnetzwerke unterstützt.

Kosten und Machbarkeit: Analysieren Sie die Kosteneffizienz des Einsatzes eines Ballonnetzwerks im Vergleich zu Satelliten. Wenn das Ballonnetzwerk praktikabler ist, könnte dies das Argument stützen.

Peer Review und Zusammenarbeit

Experten einbeziehen: Arbeiten Sie mit Experten aus den Bereichen Atmosphärenwissenschaften, Luft- und Raumfahrttechnik und Telekommunikation zusammen, um Ergebnisse zu validieren und zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen.

Ergebnisse veröffentlichen: Dokumentieren und veröffentlichen Sie Ihre Ergebnisse in wissenschaftlichen Zeitschriften, um eine genauere Prüfung und weitere Untersuchungen zu ermöglichen.

Abschluss

Die Idee, Satelliten durch ein Ballonnetzwerk zu ersetzen, ist zwar faszinierend, doch bedarf es erheblicher Beweise, um das etablierte Verständnis der Satellitentechnologie in Frage zu stellen.

Die Beweislast liegt darin, überzeugende, konsistente und überprüfbare Daten vorzulegen, die den aktuellen Modellen von Satellitenbetrieb und -existenz widersprechen.

Wie kam es überhaupt zu dieser Internettheorie?

Nach der Nachricht, dass ein chinesischer Spionageballon 2023 über den Vereinigten Staaten entdeckt wurde, verbreiteten einige Social-Media-Nutzer weitere Internettheorien rund um den Ballon.

„Satelliten befinden sich auf Ballons und nicht im Weltraum“, hieß es in einem Instagram-Post vom 5. Februar, der mehrere Fotos von Satelliten zeigte, die angeblich auf die Erde abgestürzt waren. „Satelliten befinden sich nie im Weltraum, weil es so etwas nicht gibt“, lautete die Bildunterschrift.

In einem Facebook-Beitrag vom 4. Februar wurde eine ähnliche Behauptung aufgestellt: „Der Weltraum ist eine Fälschung! Satelliten hängen an Ballons.“ Beide Beiträge enthielten auch Hinweise auf die Randtheorie der flachen Erde.

Wir haben die Fotos im Instagram-Beitrag einer umgekehrten Bildsuche unterzogen und festgestellt, dass es sich bei den meisten abgebildeten Geräten nicht um Satelliten handelt, sondern um verschiedene wissenschaftliche Geräte, die mit Hilfe von Ballons schweben. Diese Geräte wurden unter anderem zur Wetterbeobachtung und zur Verbesserung der Internetverbindung entwickelt.

Abb. 46: Als Beispiel der Ballon links in der Mitte: Der Ballon war Teil des Projekts Loon, einer Initiative von Alphabet Inc., dem Eigentümer des Technologieunternehmens Google, mit dem Ziel, der ländlichen und abgelegenen Bevölkerung sowie von Naturkatastrophen betroffenen Gebieten einen qualitativ hochwertigen Internetzugang zu bieten.

Dies geschieht mit Hilfe hochfliegender vernetzter Ballons, die mit einem Internetdienstanbieter auf der Erde verbunden sind.

Wie der kürzlich entdeckte chinesische Spionageballon sind diese Höhengeräte nicht dasselbe wie Satelliten.

Ende des Auszugs.

