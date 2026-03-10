Aktivierung des vollen Potenzials des Lichtkörpers

„Energie Zivota“ berichtet:

Wenn vom „Lichtkörper“ die Rede ist, stellen sich viele Menschen eher ein spirituelles Konzept vor als etwas, das eine wissenschaftliche Grundlage haben sollte.

Doch in den letzten Jahren hat die Forschung begonnen, diese Grenze zu überschreiten. Und es zeigt sich, dass der menschliche Körper tatsächlich – und nicht nur im übertragenen Sinne – buchstäblich mit Licht durchwoben sein könnte.

Mysteriöse Lichtfasern im Körper

Moderne Experimente deuten darauf hin, dass sich in unserem Körper unzählige ultradünne Lichtfasern befinden, die feinen Kapillaren ähneln.

Auf molekularer Ebene durchdringen sie vermutlich das Gewebe und können als eine Art optischer Kanal dienen. Die Wissenschaftler Stuart Hameroff und Marshall Peneros behaupten (in Anlehnung an die Arbeiten anderer Forscher), dass dieses Lichtnetzwerk die physikalische Grundlage dessen sein könnte, was man den Lichtkörper nennt. Ihnen zufolge handelt es sich nicht um eine Metapher, sondern um ein messbares Phänomen.

Ein vergessenes Genie, seiner Zeit voraus

Dies ist jedoch keine völlig neue Entdeckung. Bereits in den 1920er Jahren führte der russische Biologe Alexander Gawrilowitsch Gurwitsch faszinierende Experimente durch, die lange Zeit geheim bleiben sollten.

Er untersuchte lebende Zellen während ihres Wachstums und ihrer Teilung und entdeckte, dass Organismen während dieser Prozesse extrem schwache elektromagnetische Lichtstrahlung aussenden. Er nannte sie mitogene Strahlen.

Seine Arbeit widersprach jedoch der streng materialistischen Lehre jener Zeit. Als er seine Ergebnisse veröffentlichte, wurde er verhaftet und landete im Gulag – er weigerte sich, seine Theorie aufzugeben.

Ironischerweise wurden seine Experimente erst in den letzten Jahren unabhängig bestätigt. Moderne Technologien haben die Existenz subtiler interzellulärer Kommunikation über elektromagnetische Signale nachgewiesen. Was einst als Ketzerei galt, erweist sich nun als reales wissenschaftliches Phänomen.

Montagniers Schock: DNA reagiert auf Licht

Eines der kühnsten Experimente des Nobelpreisträgers Luc Montagnier passt in diese Geschichte. Seine Forschung legt nahe, dass DNA nicht nur genetische Informationen trägt, sondern auch über elektromagnetische Frequenzen kommuniziert.

Montagnier entdeckte Folgendes:

Eine Bakterienkultur sendet ein spezifisches elektromagnetisches Signal aus.

Dieses Signal bleibt auch nach Entfernung des biologischen Materials bestehen.

Werden nicht-pathogene Bakterien diesem Signal ausgesetzt, verändern sie sich – als ob ihre DNA durch das Feld eines zuvor pathogenen Stammes umgeschrieben würde.

Anders ausgedrückt: Die verbleibenden elektromagnetischen Frequenzen konnten Informationen über die DNA übertragen und den genetischen Code eines anderen Organismus umschreiben.

Diese Entdeckung erschüttert die Grundfesten der Biologie. Wenn DNA auf Lichtsignale reagieren kann, bedeutet dies möglicherweise, dass genetische Information nicht nur im Molekül selbst, sondern auch in seinem Energiefeld enthalten ist.

Was bedeutet das für das Konzept des „Lichtkörpers“?

Wenn Lichtkanäle existieren, wenn Zellen über Licht miteinander kommunizieren und wenn die DNA auf Lichtfrequenzen reagieren kann, dann wird das spirituelle Konzept zu einer sehr konkreten Hypothese:

Ein lebender Körper könnte eine eigene Lichtstruktur besitzen, die Informationen trägt, überträgt und moduliert.

Was alte Kulturen „Aura“, „Prana“ oder „Lebensenergie“ nannten, könnte eine reale physikalische Grundlage haben – obwohl wir erst am Anfang ihres Verständnisses stehen.

Eine neue Ära der Biologie?

Manche Forscher sprechen von der elektromagnetischen Transformation der DNA, einem Prozess, bei dem Lichtsignale das Verhalten des genetischen Codes beeinflussen, und zwar bereits jetzt. Es klingt nach Science-Fiction, aber erste Experimente deuten darauf hin, dass wir dieses Gebiet erst am Anfang seiner Erforschung stehen.

Und vielleicht wird sich in Zukunft herausstellen, dass der menschliche Körper nicht nur eine chemische Fabrik ist, sondern auch ein leuchtender Organismus, der sich selbst erschafft, reguliert und regeneriert.