Riesiges 3,8 Millionen Seiten umfassendes UFO-Archiv auf mysteriöse Weise Stunden nach Trumps Anordnung zur Freigabe geheimer Alien-Akten gelöscht

Der Black Vault – die wichtigste Fundgrube für freigegebene Regierungsdokumente über UFOs, geheime CIA-Programme und Bergungen abgestürzter Flugobjekte – erlitt eine katastrophale Löschung nur einen Tag, nachdem Präsident Donald Trump eine brisante Anweisung erlassen hatte, die Bundesbehörden anwies, mit der Identifizierung und Freigabe aller Akten im Zusammenhang mit außerirdischer Aktivität und UAPs zu beginnen.

Am 20. Februar 2026 enthüllte John Greenewald Jr. , Gründer von Black Vault, den schockierenden Vorfall öffentlich über seinen X-Account: „Gestern stellte ich fest, dass 100 % meines Hauptdokumentenservers … einfach verschwunden waren. Keine Dateien. Nichts. Es handelte sich um HUNDERTE von Gigabyte an Daten in Tausenden von Verzeichnissen, und sie sind einfach verschwunden.“

Er stellte außerdem fest, dass die Berechtigungen und Dateibesitzprotokolle zahlreicher serverseitiger Verzeichnisse auf mysteriöse Weise verändert worden waren, bevor die Massenlöschung stattfand.

Greenewald, der fast 30 Jahre lang mühsam das weltweit führende UFO-Archiv mithilfe von Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz aufgebaut hat , bezeichnete den Vorfall als beispiellos in seiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Serveradministrator für die Website.

Der Hosting-Anbieter bestätigte, dass es sich um eine absichtliche Löschung und nicht um Datenbeschädigung oder einen Hardwaredefekt handelte – lieferte jedoch keine klare Erklärung dafür, wie oder warum dies geschehen war.

„Sie haben es nicht bemerkt, und als ich es bemerkte, haben sie die Schuld von sich gewiesen“, schrieb Greenewald und fügte hinzu, dass er die Ursache oder den Verantwortlichen nicht vollständig beweisen könne.

Verdächtiger Zeitpunkt schürt Verdacht auf Beteiligung des Tiefen Staates

Die Löschung erfolgte Stunden nach Präsident Trumps Ankündigung vom 19. Februar 2026 auf Truth Social. Darin wies Trump die Behörden – darunter das Verteidigungsministerium – an, „mit der Identifizierung und Freigabe“ aller Regierungsdokumente im Zusammenhang mit außerirdischem Leben , UAPs , UFOs und verwandten Themen zu beginnen.

Trump verwies auf kürzliche öffentliche Äußerungen des ehemaligen Präsidenten Barack Obama , der in einem Podcast beiläufig bemerkt hatte, dass „Aliens real sind“ (später ruderte er zurück und meinte, er habe damit nicht angedeutet, Beweise gesehen zu haben), warf Obama vor, geheime Informationen durchgestochen zu haben, und gelobte mehr Transparenz.

Die Synchronizität ist für jeden, der aufmerksam ist, unübersehbar. Gerade als offizielle Stellen kurz davor standen, jahrzehntelang verborgene Geschichte ans Licht zu bringen, wurde das größte unabhängige zivile Archiv bereits freigegebener UFO-Dokumente – aus 80 Jahren, von der Roswell-Ära der 1940er Jahre an – massiv geplündert.

Zufall? Oder eine präventive digitale Bereinigung, um die öffentliche Meinung zu kontrollieren, bevor Trumps Vorstoß weitere sensible Dateien ans Licht bringt?

Skeptiker der offiziellen Version weisen darauf hin, dass der Schwarze Tresor nicht nur UFO-Berichte beherbergt; er enthält auch historische Geheimdienstanweisungen, angeblich streng geheime Projekte (denken Sie an MKUltra-nahe Gedankenkontrollexperimente, Fernwahrnehmung und Absturzbergungsoperationen) sowie Dokumente, die seit langem Spekulationen über die Beteiligung der Regierung an großen Vertuschungen genährt haben.

Der Verlust der Kontrolle über dieses Archiv – selbst nur vorübergehend – könnte die unabhängige Überprüfung beeinträchtigen, wenn neue offizielle Veröffentlichungen erscheinen.

Backups: Das Einzige, was zwischen Wahrheit und Vergessenheit steht

Zum Glück ist Greenewald kein Amateur. Das gesamte Archiv – rund 3,8 Millionen Dateien – wurde in mehreren sicheren externen Backups gesichert. Die Website wurde schnell wiederhergestellt, und die Dokumente sind weiterhin zugänglich.

In einem Folgebeitrag betonte Greenewald die Lehre daraus: „Es ist eine deutliche Mahnung an uns alle… Macht Sicherungskopien. Bewahrt sie an mehreren Orten auf. Und lasst euch niemals von irgendetwas einschüchtern, was uns begegnet, egal was wir erwartet haben.“

Er neigte vorsichtig zu einer banalen Erklärung – einer fehlgeschlagenen Serverwartung zum ungewöhnlichen Zeitpunkt seitens des Hosting-Anbieters – ließ aber die Möglichkeit offen: „Könnte ich mich irren? Ja. Könnte es sich um ein Verbrechen handeln? Ich kann es nicht ausschließen.“

Das große Ganze: Offenlegung oder kontrollierte Freigabe?

Trumps Anordnung hat die Hoffnungen (und Befürchtungen) auf eine echte Offenlegung neu entfacht, nachdem jahrelange Anhörungen im Kongress, Aussagen von Whistleblowern und UAP-Berichte des Pentagons immer wieder zu dem Schluss gekommen waren, dass es „keine Beweise für einen außerirdischen Ursprung“ gebe – und das Kapitel dennoch nie ganz abgeschlossen wurde.

Da der Black-Vault-Vorfall noch in frischer Erinnerung ist, sehen ihn viele in der UFO-Community als Warnschuss: Die Gatekeeper ziehen es möglicherweise vor, bereinigte Dateien nach ihren Bedingungen häppchenweise zu veröffentlichen, anstatt unabhängige Archive als unkontrollierte Referenzpunkte dienen zu lassen.

Die Dateien sind vorerst wieder online, das Rätsel bleibt bestehen und Trumps Transparenzbestrebungen gehen weiter.

Eines ist jedoch klar: In der undurchsichtigen Welt der UFO-Geheimnisse kann selbst die freigegebene Wahrheit im Nu verschwinden, wenn jemand entscheidet, dass es zu gefährlich ist, sie öffentlich zu halten.

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