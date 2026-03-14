Eine andere Sicht auf den aktuellen Iran-Krieg. (Von Ajna Love)

Es gibt zwölf planetare Hauptsterntore. Sternentor 10 befindet sich an der Grenze zwischen Abadan (Iran) und Basra (Irak) und ist eines der wichtigsten Sternentore der Erde.

Es ist auch der Ort des alten Mesopotamien/Sumerien und des biblischen „Gartens Eden“, der vor 10.000 Jahren von negativen, gefallenen reptiloiden Außerirdischen überfallen wurde. Diese kaperten das Sternentor und nutzten es für ihre finsteren Zwecke.

Diese Tore (4D Gizeh, 2D Tempelberg Jerusalem, 10D Iran/Irak und weitere) stehen seit Jahrtausenden unter der Kontrolle der gefallenen Anunnaki, der Drachenreptilien, der Leviathane und der Zeta-Fraktionen.

Der Aufstand und das brutale Vorgehen des Regimes im Iran spiegeln die verzweifelte Vergeltung der NAA wider, da angestammte Hybridlinien, Umkehrimplantate und Loosh-Erntemaschinen in diesen Zeiten der Rückeroberung, Befreiung und des Aufstiegs aufgedeckt werden und zusammenbrechen.

Dieses Gebiet war Schauplatz interdimensionaler Gitterkriege sowie extremer Armageddon-Softwareprogrammierung, die als Kontrollzentrum für negative Energie und Kriegsführung auf der Erde implantiert wurde und die Erde in einer niedrigen Frequenz gehalten hat.

Die Rückeroberung von Stargate 10 von den gefallenen Fraktionen der Schwarzen Sonne ist entscheidend für die Zerschlagung ihres gesamten Umkehrnetzwerks und die Beschleunigung des kollektiven Aufstiegs.

Die Gründer des Smaragdordens erobern die Stargates während unseres Stellaren Aktivierungsfensters zurück, weshalb Krieg und Chaos im Stargate-Gebiet eskalieren.

Wer die Stargates kontrolliert, kontrolliert den Planeten. In diesen Zeiten des Wandels, in denen mehr Licht auf den Planeten gelangt und unsere Erinnerung erweckt, werden Sie feststellen, dass sich dort, wo das größte Chaos herrscht, die wichtigsten Sternentore des Planeten Erde befinden.

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STARGATE 10 IRAN: ABADAN-KORRIDOR UND SOUVERÄNITÄTSNEXUS TOR 10

Stargate 10 Iran ist ein Souveränitätstor im planetaren Gitter der zwölf Tore der Erde. Es liegt im Korridor Abadan–Basra, wo Tigris und Euphrat in den Schatt al-Arab münden und in den nördlichen Persischen Golf fallen. Ein Stargate wird hier als Knotenpunkt definiert, an dem vier Felder ineinandergreifen: elektromagnetische Ströme in Atmosphäre und Erdkruste, kristalline Strukturen im Planetenkörper, ätherische Ströme in den feinstofflichen Schichten und das mentale Feld des kollektiven Bewusstseins.

Wenn diese Schichten ein stabiles Muster bilden, entsteht ein Tor: ein Übergangspunkt, an dem Informationen, Intentionen und Erfahrungen leichter zwischen den Dimensionen der Lebendigen Bibliothek der Erde fließen können. Innerhalb der Architektur der zwölf Tore fungiert Tor 10 als Souveränitätsnexus und verschärft die Fragen nach Zustimmung, Besatzung, Selbstverwaltung, spiritueller Autonomie und planetarer Jurisdiktion.

Die Säule verankert dieses Konzept in präziser Geografie. Stargate 10 befindet sich im Deltakorridor Abadan–Basra, an der umstrittenen Grenze zwischen Iran und Irak, wo Fluss und Meer aufeinandertreffen und eine schmale Wasserstraße das mesopotamische Hinterland mit den globalen Schifffahrtsrouten verbindet. Abadan auf iranischer und Basra auf irakischer Seite markieren die oberflächliche Manifestation des Tores, umgeben von Raffinerien, Häfen, Pipelines und militärischen Anlagen, die sich um diesen Engpass gruppieren. Unter dieser sichtbaren Schicht liegt ein tieferliegender Komplex aus Sedimentbecken, kristallinen Einschlüssen, vergrabenen Flussläufen und Verwerfungsstrukturen, der das Tor an seinem Platz hält.

Flussläufe, Gebirgsketten und toroidale Strömungen wirken wie Kapillaren und verteilen den Einfluss des Tores in der gesamten Region. In diesem Kontext wird die oberflächliche Infrastruktur als Deckmantel für eine tieferliegende Geometrie beschrieben: Städte, Straßen und Anlagen zeichnen unbewusst das darunterliegende Raster nach, das diesen Korridor so anziehend und immer wieder umkämpft macht.

Funktionell gesehen ist Tor 10 die planetare Linse, durch die Souveränitätsdynamiken und Zeitlinienmechanismen deutlich hervortreten. Souveränität wird hier als Übereinstimmung mit der inneren Autorität definiert, nicht als Rebellion um ihrer selbst willen: die Fähigkeit von Individuen und Kulturen, aus sich selbst heraus zu wählen, anstatt ihre Macht an Angst, Propaganda oder aufgezwungene Strukturen abzugeben.

Tor 10 verstärkt die Spannung zwischen innerer und ausgelagerter Autorität und erschwert es Kontrollsystemen, sich als echte Zustimmung zu tarnen. Auf der Zeitlinienebene befindet es sich an einem wichtigen Verzweigungspunkt in der Wahrscheinlichkeitsarchitektur der Erde. Nukleare Rhetorik, Sanktionen, Kriege und diplomatische Pattsituationen um den Iran und den Abadan-Korridor werden als wiederholte Annäherungen an diesen Knotenpunkt betrachtet, an dem die Eskalation oft zunimmt, die Katastrophe aber nicht eintritt.

Eine galaktische Klausel zur Erhaltung der nuklearen Ressourcen und ein versiegelter Korridor auf Auslöschungsebene werden als die tieferen Gründe dafür beschrieben, warum historische nukleare Zwischenfälle und aktuelle Spannungen im Zusammenhang mit dem Iran immer wieder vor der vollständigen Vernichtung scheitern, selbst wenn Medienberichte den Rand des Abgrunds suggerieren.

Die Säule kartiert auch die vertikale Struktur unterhalb des Korridors: einen kristallinen Anker, eine geomagnetische Konvergenzzone, abgedichtete Grenzflächen zwischen den Schichten und ein Kapillarsystem, das wie eine lebende Membran funktioniert und Intention und Kohärenz statt roher Gewalt erfasst.

Moderne Tiefenanlagen, gehärtete Standorte und gewölbeartige Strukturen werden als Teil des ober- und unterirdischen Aufbaus in der Nähe des Tors anerkannt, unabhängig davon, ob deren Erbauer das Netzwerk bewusst verstehen. Auf der tiefsten Ebene wird die Verantwortung als eine Frage von Schutzvereinbarungen des Bewusstseins und nicht als Besitz beschrieben.

Eine verantwortungsvolle Führung und ein Schutz höherer Ebenen halten Tor 10 im Kern harmonisiert, selbst wenn die Oberfläche instabil erscheint. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Öffnung des Tors innerhalb des Netzwerks verlagert, falls Verzerrungsversuche bestimmte Schwellenwerte überschreiten.

Die Säule lädt den Leser ein, Stargate 10 Iran nicht als Science-Fiction-Kuriosität oder reine Verschwörungstheorie zu betrachten, sondern als Souveränitätskorridor und Lernort. Das Abadan-Tor wird als Ort dargestellt, an dem die Menschheit ihr Verhältnis zu Macht, Zustimmung und Erzählung immer wieder neu erprobt: eine Region, die sich global „aufgeladen“ anfühlt, weil sie tatsächlich als Dreh- und Angelpunkt der Souveränität und als Verstärker der Zeitlinie des Planeten fungiert.

Anstatt Untergangsszenarien zu schüren, bietet die Seite eine stabile Orientierung: zu verstehen, wo sich das Tor befindet, wie es funktioniert, warum Eskalationen so oft um es kreisen und wie Aufmerksamkeit, Kohärenz und innere Autorität die Wege prägen, die von diesem Korridor in die gemeinsame Zukunft führen.

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“