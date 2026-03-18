Eine faszinierende Simulation zeigt, was mit „toten“ Spermien nach dem Sex passiert (Video)

Es reicht schon, wenn eines der Kinder das Ei erreicht, die übrigen sterben.

Wenn es in deinem Leben einen tröstlichen Gedanken gibt, an den du dich klammern willst, dann ist es der, dass du das siegreiche Spermium warst.

Jeder Mensch auf der Welt beginnt sein Leben als Gewinner und besiegt eine große Anzahl potenzieller Geschwister in einem Wettlauf um den Platz im Ei, aus dem schließlich die Person heranwächst, die man selbst ist.

Aber falls Sie sich jemals gefragt haben, was mit all den anderen Spermien passiert ist, die es nicht zur Eizelle geschafft haben, dann ist die Antwort ganz einfach: Sie sind gestorben.

Tut mir leid, Leute, euer Sieg im Wettlauf um das Ei hat sich etwas zu einem langen Spaziergang entwickelt , und am Ende kann nur einer übrig bleiben, da im menschlichen Fortpflanzungssystem kein Platz für den zweiten Platz ist .

Bei der Ejakulation werden Millionen von Spermien freigesetzt, von denen nur eines es schafft, während des Geschlechtsverkehrs durch den Fortpflanzungstrakt zu schwimmen.

Die Spermien werden durch von der Eizelle freigesetzte chemische Substanzen geleitet, und es gibt ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten, mit denen sie sich fortbewegen. Manche benötigen nur wenige Minuten, andere hingegen Tage.

Während es einem einzigen Schwimmer gelingt, das Ei zu befruchten, haben die übrigen das Pech, dass sie im weiblichen Fortpflanzungstrakt bis zu fünf Tage überleben können, danach aber absterben.

Der Zervixschleim bietet ein einigermaßen spermienfreundliches Milieu, in dem die nicht fortpflanzungsfähigen Spermien einige Tage überleben können, bevor sie absterben.

Das menschliche Immunsystem erkennt die Spermien als fremde Zellen und baut sie ab, bis nichts mehr übrig ist. Eventuelle Reste werden auf natürliche Weise recycelt und manchmal mit dem Stuhl ausgeschieden.

Der menschliche Körper ist ein sehr ausgeklügeltes System, das viele Dinge loszuwerden weiß, die es nicht braucht, da das Fortpflanzungssystem die Millionen anderer Spermien nicht mehr benötigt, sobald es einem glücklichen Schwimmer gelungen ist, die Eizelle zu erreichen.

Dort können sie sicherlich länger überleben als außerhalb des Körpers, da sie bei Zimmertemperatur außerhalb des Körpers bis zu einer Stunde überleben können, was überhaupt nicht sehr lange ist.

Am längsten können sie in den Hoden eines Mannes überleben, sofern wir nicht eingefrorene Spermienproben mitzählen, die in konserviertem Zustand jahrzehntelang haltbar sind.

Abgesehen von den gefrorenen Proben halten sich Spermien am längsten in den Hoden, da sie dort etwa zweieinhalb Monate überleben, bevor sie sich entweder fortpflanzen oder absterben.

Wenn Spermien im Körper eines Mannes absterben, werden sie abgebaut und recycelt, um neue Zellen, einschließlich neuer Spermien, zu bilden.

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