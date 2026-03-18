Gefälschte Geschichte: „Der Planet der Affen“ und die Zeit vor unserer Zeit

Ich bin mit „Planet der Affen“ aufgewachsen, und wie viele andere auch, haben mich die Ideen hinter der Geschichte noch lange nach dem Abspann beschäftigt. Die Filme werden als Warnung vor der Zukunft beschrieben – einer Welt, in der die Menschheit sich selbst vernichtet und die Affen schließlich die Herrschaft über den Planeten übernehmen. Von Guy Anderson

Hollywood hat eine lange Tradition darin, Ideen so zu präsentieren, dass sie sich scheinbar im Verborgenen halten. Wenn etwas als Science-Fiction dargestellt wird, ordnen es die Zuschauer sofort der Unterhaltung zu.

Die Botschaft wird abgeschwächt, die Implikationen ignoriert und das Konzept als Fantasie abgetan. Doch immer wieder präsentieren Filme Ideen, die tiefere Wahrheiten über unsere Welt und unsere Vergangenheit zu offenbaren scheinen.

Fiktion wird zur perfekten Tarnung, weil die Menschen instinktiv annehmen, dass das, was sie sehen, unmöglich die Realität widerspiegeln kann.

Die Grundidee von „Planet der Affen“ ist simpel, aber wirkungsvoll: Der Planet wird von hochintelligenten Affen beherrscht, die Sprache, Kultur, Philosophie, Recht und strukturierte Gesellschaften entwickelt haben.

Die Menschen fristen ein primitives Dasein unter ihnen, ihrer Herrschaft beraubt und zu einer minderwertigen Spezies degradiert. Die Rollen zwischen Menschen und Primaten sind vertauscht, doch die Struktur der Zivilisation selbst bleibt uns vertraut.

In der Originalgeschichte wurde die Erde als hochentwickelt dargestellt, mit Fluggeräten und Städten, die direkt einem modernen Science-Fiction-Film entsprungen scheinen. Nur aus Budgetgründen wurde der Film in einem recht primitiven Setting gedreht, da die Kosten für die benötigten Spezialeffekte das Budget der Produzenten für ein unbekanntes Terrain überstiegen.

Wie wir alle wissen, gehören wir Menschen zur Familie der Menschenaffen, und die genetische Ähnlichkeit zwischen uns und anderen Primaten ist außergewöhnlich. Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans zeigen bereits komplexe Intelligenz, Kommunikationsfähigkeit, emotionales Bewusstsein und soziale Organisation.

Bedenkt man also, wie eng die biologische Verwandtschaft zwischen uns und diesen Arten ist, erscheint der Sprung von primatenhafter Intelligenz zu einer hochentwickelten Primatenzivilisation nicht mehr unmöglich.

Ich und viele andere glauben, dass der Homo sapiens nicht rein durch natürliche Entwicklung entstanden ist, sondern durch genetische Modifikation von hochentwickelten Wesen, den Anunnaki, wie sie in altmesopotamischen Überlieferungen beschrieben werden.

Dieser Interpretation zufolge haben diese hochentwickelten Besucher uns bei ihrer Ankunft auf der Erde nicht erschaffen, sondern lediglich das bereits Vorhandene verändert. Ausgangspunkt waren demnach die dominanten Primaten, die bereits auf dem Planeten lebten.

Anstatt sich eine Zukunft vorzustellen, in der Affen die Menschheit ersetzen, spiegelt „Planet der Affen“ vielleicht eine ferne Vergangenheit wider, in der intelligente Primaten einst die Erde beherrschten, lange bevor Genmanipulation diese Abstammungslinie veränderte?

Die Erdgeschichte reicht Milliarden von Jahren zurück, doch die aufgezeichnete menschliche Zivilisation umfasst nur einen winzigen Bruchteil dieser Geschichte.

Ganze Arten sind entstanden und wieder verschwunden, und weite Teile der Erdgeschichte sind noch immer kaum erforscht. Die Möglichkeit, dass intelligente Primaten lange vor der modernen Menschheit Gesellschaften entwickelten, wird selten in Betracht gezogen, doch der Gedanke lässt mich nicht los – vermutlich ist das der Grund, warum mich die Geschichte so lange beschäftigt hat.

Wenn Hollywood unbequeme Ideen in Fiktionen versteckt, damit das Publikum sie einfach abtut, dann ist die Welt in „Planet der Affen“ vielleicht nicht nur eine Fantasie über die Zukunft, sondern ähnelt einem Kapitel der Erdgeschichte, das die Menschheit völlig vergessen oder tief in den Archiven des Vatikans begraben hat?

Was denkst du?

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Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“