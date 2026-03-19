Das Hebriden-Brummen: Ein niederfrequentes Rätsel auf einer schottischen Insel (Video)

Auf der schottischen Insel Lewis klagen Anwohner über ein anhaltendes, tieffrequentes Brummen, das Fenster erzittern lässt, ihren Schlaf raubt und eine Bürgerinitiative zur Suche nach der Ursache ausgelöst hat. Die lokalen Behörden bearbeiten Beschwerden, Freiwillige dokumentieren Uhrzeit und Ort des Geräusches – doch die Ursache bleibt hartnäckig unbekannt.

Was die Leute hören

Zeugen beschreiben ein dröhnendes, pulsierendes Geräusch – vor allem nachts –, das manche mit dem Leerlauf eines entfernten Motors vergleichen. Meldungen gingen aus verschiedenen Teilen der Insel ein; viele Anwohner geben an, dass das Geräusch Kopfschmerzen, Schwindel und Schlaflosigkeit auslöst.

Zunächst fiel der Verdacht auf die lokale Infrastruktur, insbesondere auf die Dieselgeneratoren am Battery Point in Stornoway. Das Brummen hielt jedoch Berichten zufolge auch nach Abschaltungen und Überprüfungen an.

Weitere Theorien reichen von Unterwasser-Industrielärm und Schiffsverkehr bis hin zu Fernkommunikation oder unbekannten technischen Ursachen.

„Man kann es unmöglich ignorieren“, sagte ein Anwohner gegenüber Reportern und beschrieb ein tiefes, eindringliches Dröhnen, das ihnen von Zimmer zu Zimmer zu folgen scheint.

Warum das „Brummen“ so schwer zu lösen ist

Niederfrequenter Lärm kann sich weit ausbreiten, unvorhersehbar reflektiert werden und durch bestimmte Häuser oder Geländeformen verstärkt werden – die Quelle befindet sich also nicht immer dort, wo sie vermutet wird.

Hinzu kommt, dass nicht jeder diese Frequenzen gleich wahrnimmt, wodurch die Ermittler vor einem sich ständig verändernden Ziel stehen, das von Wetter, Wind oder Gezeiten abhängen kann.

Was Sie als Nächstes sehen sollten

Um die Quelle zu lokalisieren, sind koordinierte Audiomessungen auf der gesamten Insel erforderlich .

Gezielte Infrastrukturtests (zeitlich festgelegt/außerplanmäßig), um bestimmte Kandidaten zu identifizieren oder auszuschließen.

Unabhängige Untersuchungen des Meeres- und Industrielärms zur Ermittlung von Unterwasser- oder Offshore-Verursachern.

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