Hinter Pluto soll ein außerirdisches Raumschiff geparkt sein, dass unser Sonnensystem beobachtet

Die Vorstellung eines außerirdischen Raumschiffs jenseits von Pluto ist so faszinierend, weil sie das Mysterium in eine Region verlagert, die fast niemandem wirklich zugänglich ist.

Dieser ferne Rand des Weltraums wirkt bereits still, kalt und vergessen. Wenn man sich also ein dort verborgenes Objekt vorstellt, weckt das sofort Furcht, Neugier und ein Gefühl für die Dimensionen. Von Deep Space Mysteries

Dieses Konzept funktioniert, weil jenseits von Pluto alles noch ferner und schwerer zu erforschen ist. Das Sonnenlicht ist schwach, die Leere erscheint endlos, und die menschliche Technologie hat diese Region im Vergleich zum inneren Sonnensystem kaum erforscht.

Das macht sie zum perfekten Ort für eine Theorie über etwas Massives, das in absoluter Dunkelheit verborgen bleibt.

Für eine packende Geschichte sollte das Raumschiff nicht auffällig oder fantastisch wirken.

Es sollte uralt, still und kontrolliert erscheinen. Die eigentliche Spannung entsteht durch den Gedanken, dass es sich nicht bewegt, weil es abgestürzt ist, sondern weil es sich entschieden hat, dort zu verweilen und von einem Ort aus zu beobachten, den Menschen selten aufsuchen.

Am besten präsentiert man diese Idee als eine Theorie des Weltraums, nicht als bestätigtes Ereignis. Das hält den Beitrag realistisch und interessanter. Man behauptet nicht, dass jemand ein geparktes außerirdisches Raumschiff jenseits von Pluto gefunden hat.

Man zeigt den Menschen eine beunruhigende Möglichkeit auf, die zur Einsamkeit des äußeren Sonnensystems passt. Deshalb ist dieses Konzept visuell so wirkungsvoll.

Es vereint die Isolation des Weltraums, die eisige Dunkelheit und die Angst, aus einer für uns unerreichbaren Entfernung beobachtet zu werden.

Das Rätsel besteht nicht nur darin, was für ein Raumschiff es ist. Das Rätsel ist, warum es so lange so unbemerkt dort verharrt.

Mehr über echte und nachgebaute Raumschiffe lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.