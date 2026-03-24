Ein altes hinduistisches Manuskript belegt, dass interplanetare Reisen und Flüge bereits vor 7000 Jahren existierten!

Man geht davon aus, dass Bharadwaja etwa 500 Richtlinien verfasste, die die Luftfahrt und andere Technologien, die vor Tausenden von Jahren auf der Erde existierten, detailliert beschrieben. Die Autoren merken jedoch an, dass das vorliegende Manuskript nur 100 bis 120 dieser Richtlinien enthält.

Experten sind überzeugt, dass ausländische Herrscher, die in Indien einfielen, viele dieser Manuskripte stahlen und sie studierten, um viele der Technologien zu entwickeln, die wir heute auf der Erde sehen.

Diese Berichte scheinen die Vaimānika Śāstra zu stützen, einen Sanskrit-Text aus dem frühen 20. Jahrhundert, der die Luft- und Raumfahrttechnologie detailliert beschreiben soll.

Darin wird behauptet, dass die in alten Sanskrit-Epen erwähnten „Vimānas“ in Wirklichkeit hochentwickelte aerodynamische Fluggeräte waren, ähnlich den heutigen Raketen, die zu interplanetaren Flügen fähig waren, wie es die populäre Prä-Astronautik nahelegt. Die Texte wurden 1952 von G. R. Josye veröffentlicht und umfassen 3000 Shlokas in 8 Kapiteln. Laut Kanjilal (1985) erfolgt der Antrieb der Vimanas durch „Quecksilberwirbelmotoren“, ein Konzept ähnlich dem elektrischen Antrieb.

Die Autoren behaupten, das vom Weisen beschriebene Fluggerät sei in der Lage, zwischen Ländern, Kontinenten und Planeten zu reisen. Dies beweise, so die Autoren, dass das Luftfahrtsystem der Antike sehr fortschrittlich gewesen sei, fortschrittlicher als das heutige, und dass die meisten Technologien, die vor Tausenden von Jahren auf der Erde existierten, vor dem Aufstieg der „modernen Zivilisation“, heute vollständig verschwunden sind und nicht nur aus der Gesellschaft, sondern auch aus den Geschichtsbüchern fehlen .

Was die Autoren aus dem Manuskript präsentierten, ist verblüffend. Viele Wissenschaftler auf der Konferenz zeigten sich beeindruckt. Der Vizekanzler der Universität Mumbai, Rajan Welukar, sagte : „Es gibt keinen Grund, dem, was sie über die Veden sagen, Glauben zu schenken, aber es ist etwas, das es wert ist, untersucht zu werden.“

Interessanterweise lieferten zahlreiche Studien widersprüchliche Ergebnisse zur Machbarkeit „antiker Flugmaschinen“.

Eine Studie des Indian Institute of Science in Bangalore aus dem Jahr 1974 kam zu dem Schluss, dass die im Vaimānika Śāstra beschriebenen, schwerer-als-Luft-Flugzeuge aeronautisch nicht realisierbar waren.

Trotzdem sind viele Autoren und Wissenschaftler weiterhin überzeugt, dass diese antiken Maschinen in Wirklichkeit Entwürfe für hochentwickelte Fluggeräte waren. Einige dieser Forscher fordern eine eingehende Untersuchung antiker Schriften, die Technologien beschreiben, die unsere heutigen im 21. Jahrhundert übertreffen könnten.

Kapitän Anand J. Bodas wird vom Mumbai Mirror mit den Worten zitiert: „ Die moderne Wissenschaft ist unwissenschaftlich “, weil sie Dinge, die sie nicht versteht, als unmöglich betrachtet.

Weiter wird er zitiert: „ Die vedische oder vielmehr altindische Definition eines Flugzeugs war ein Fahrzeug, das durch die Luft von einem Land zum anderen, von einem Kontinent zum anderen, von einem Planeten zum anderen reist. “

„ Damals waren Flugzeuge riesig und konnten sich nach links, rechts und auch rückwärts bewegen, im Gegensatz zu modernen Flugzeugen, die nur vorwärts fliegen. “

Mehr über antike UFOs lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.