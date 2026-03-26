Schumann Resonanz: 🔥⚡ DAS FELD EXPLODIERT ⚡🔥

„Herzschlag der Erde“ berichtet:
Dieses Spektrogramm ist von HEUTE.
Ab 10 Uhr UTC: Komplett weiß.
Die Schumann-Resonanz geht durch die Decke 📈🚀
Und das hat einen Grund 👇
🌀 HEUTE beginnt Tag 1 von 10 Portaltagen 🌀
10 Tage kosmische Intensität.
10 Tage, in denen ALLES hochkommt.
Spürst du es schon?
😵💫 Kopfdruck & Schwindel
💤 Totale Erschöpfung oder Schlaflosigkeit
🥺 Emotionen aus dem Nichts
⚡ Kribbeln, Herzrasen, Ohrensummen
Dein Energiekörper kalibriert sich neu 🧬
Aber hier ist die Frage:
Weißt du WARUM du das so intensiv spürst?
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