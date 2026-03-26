Schumann Resonanz: 🔥⚡ DAS FELD EXPLODIERT ⚡🔥

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Herzschlag der Erde“ berichtet:

Dieses Spektrogramm ist von HEUTE.

Ab 10 Uhr UTC: Komplett weiß.

Die Schumann-Resonanz geht durch die Decke 📈🚀

Und das hat einen Grund 👇

🌀 HEUTE beginnt Tag 1 von 10 Portaltagen 🌀

10 Tage kosmische Intensität.

10 Tage, in denen ALLES hochkommt.

Spürst du es schon?

😵‍💫 Kopfdruck & Schwindel

💤 Totale Erschöpfung oder Schlaflosigkeit

🥺 Emotionen aus dem Nichts

⚡ Kribbeln, Herzrasen, Ohrensummen

Dein Energiekörper kalibriert sich neu 🧬

Aber hier ist die Frage:

Weißt du WARUM du das so intensiv spürst?

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