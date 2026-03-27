Forscher entdecken zweite Sphinx in Ägypten, Scans legen „unterirdische Megastruktur“ frei

Forscher, die unterirdische Scans des Gebiets um die Große Pyramide von Gizeh durchgeführt haben, gaben an, Hinweise auf eine zweite Sphinx gefunden zu haben, die möglicherweise unter der Erde begraben liegt.

Der Radaringenieur Filippo Biondi war im Matt Beall Limitless Podcast zu Gast, um über seine Erkenntnisse zu sprechen und darüber, wie diese auf die Möglichkeit hindeuten, dass es „eine zweite Sphinx geben könnte“.

Er sagte, er sei „sehr zuversichtlich, dies verkünden zu können“, und obwohl man noch an der Bestätigung arbeite, bezifferte er sein eigenes Vertrauen in die Existenz der zweiten Sphinx auf „etwa 80 Prozent“.

Biondi gehört zu einem Team italienischer Forscher, die behaupten, unter der Chephren-Pyramide, einer der drei Pyramiden des Gizeh-Komplexes, eine „riesige unterirdische Stadt“ entdeckt zu haben.

Das Team nutzte Radarsignale unterhalb der Pyramide und wandelte die empfangenen Signale wieder in Schallwellen um, wodurch sie ein Bild der unterirdischen Strukturen erhielten .

Biondi erklärte im Podcast, dass die Anzeichen, die ihm auf die Existenz einer zweiten Sphinx hindeuteten, die „symmetrischen Korrelationen wie die Symmetrie waren, die wir sahen“, als er einen nahegelegenen Hügel identifizierte, unter dem ein Bauwerk von der Größe einer Sphinx begraben sein könnte.

Die Tatsache, dass in die Traumstele, eine vor der Großen Sphinx von Gizeh errichtete, behauene Granitplatte, zwei Sphinxen eingemeißelt waren , bestärkte ihn in seiner Behauptung, dass an diesem Ort immer zwei Sphinxen stehen sollten.

Er sagte, dass „wir die erste Sphinx, alle Pyramiden und die Verbindung zwischen der Sphinx und der Chephren-Pyramide gescannt haben“, um ein Bild von dem zu erstellen, was sich unter der Erde befindet.

Seinen Erkenntnissen zufolge bestanden diese Strukturen aus „vertikalen Schächten und horizontalen Gängen“, und er behauptete, dass sich hinter einer Sphinx sogar noch eine „unterirdische Megastruktur“ befinde .

Er sagte: „Unterhalb des Giza-Plateaus befindet sich etwas sehr Großes, das wir vermessen. Dort gibt es eine unterirdische Megastruktur.“

Die Ergebnisse der italienischen Forscher Biondi, Corrado Malanga und Armando Mei wurden jedoch von der breiteren wissenschaftlichen Gemeinschaft kritisiert.

Als sie letztes Jahr zum ersten Mal von der Entdeckung einer „geheimen Untergrundstadt“ sprachen, wurden sie von der theoretischen Physikerin Sabine Hossenfelder als „Bullshit“ bezeichnet .

Sie argumentierte, dass die italienischen Forscher „einige Strukturen in ihren Tomographiebildern zufällig identifiziert und andere ignoriert“ hätten, und fragte, warum andere Forscher ihre Techniken nicht anwendeten, wenn diese doch so erfolgreich seien.

Unterdessen erklärte der ehemalige ägyptische Antikenminister Dr. Zahi Hawass gegenüber The National , die Autoren lägen „völlig falsch“ und die Art und Weise, wie sie ihre Daten erhoben hätten, sei „weder wissenschaftlich anerkannt noch validiert“.

Er sagte, dass bei allen Untersuchungen, die an diesem Ort durchgeführt wurden, nichts anderes als „kleine Hohlräume“ gefunden worden seien.

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