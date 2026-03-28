„Sie sind dämonisch“: Schockierende Warnung eines Astronauten vor UFO-Begegnungen (Video)

In einem Reaktionsvideo von Isaiah Saldivar teilte er einen Ausschnitt, in dem der ehemalige Astronaut Charlie Duke mit Glenn Beck über Wissenschaft, Glauben und das Übernatürliche spricht.

„Ich glaube nicht an außerirdisches Leben“, sagte Duke. „Gott hat mir die konkrete Antwort auf zwei Gebete gezeigt – dass sie dämonisch sind.“

Die Perspektive eines Veteranen aus dem Weltraum

Duke, ein Veteran und Mondspaziergänger, leugnete die Realität unerklärlicher Phänomene nicht .

Stattdessen hat er es umformuliert.

„Es sind dämonische Wesen, die erscheinen und den Anschein erwecken, real zu sein – und sie sind real“, erklärte er. „Satan … kann als Engel des Lichts erscheinen.“

Mit Blick auf die extreme Geschwindigkeit und Bewegung bei UFO-Sichtungen fügte er hinzu: „Kein Mensch kann bei 3.000 Meilen pro Stunde eine 90-Grad-Drehung machen und überleben.“

Auch Wissenschaftler stellen ähnliche Fragen

Die Diskussion beschränkt sich nicht auf Astronauten. Saldivar teilte einen Videoausschnitt eines Interviews mit Billy Hallowell und Hugh Ross, einem Astrophysiker, der die Theorie außerirdischen Lebens in Frage stellte und stattdessen auf Muster bei sogenannten „Nahen Begegnungen“ hinwies.

„Wenn man sich diese Begegnungen genauer ansieht, sind sie nie von Vorteil“, sagte Ross. „Im besten Fall hat man wiederkehrende, furchtbare Albträume. Im schlimmsten Fall wird man getötet.“

Noch bemerkenswerter war sein Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen diesen Erfahrungen und okkulten Praktiken.

„Es wird fast ausschließlich von Menschen erlebt, die sich intensiv mit Okkultismus beschäftigen“, sagte er. „Wenn man diesen okkulten Faktor entfernt, hören die UFO-Sichtungen auf. Verstärkt man ihn, erhöht sich auch die Häufigkeit.“

Täuschung und sich ändernde Narrative

Der Astrophysiker hob zudem ein merkwürdiges Muster in den Berichten über außerirdische Kommunikation hervor.

„Früher behaupteten sie, von der Rückseite des Mondes zu stammen“, erklärte Ross. „Als sich das als wissenschaftlich unmöglich erwies, änderten sie ihre Geschichte – erst zur Venus, dann zum Mars und jetzt zu anderen Sternensystemen.“

Er beschrieb Fälle, in denen Personen in tranceähnliche Zustände verfielen und große Mengen an Schriftstücken produzierten – bekannt als automatisches Schreiben –, die sie als von außerirdischen Wesen stammend bezeichneten.

„Eines der eindrucksvollsten Beispiele ist ein gewaltiges Buch… mit Tausenden von Seiten“, sagte er. „Und ein Großteil seines Inhalts leugnet die Göttlichkeit Jesu Christi.“

Dieses Detail ist verdächtig.

Eine biblische Betrachtung des Phänomens

Im zweiten Korintherbrief 11,14 wird gewarnt, dass „der Satan sich als Engel des Lichts verkleidet“, während Epheser 6,12 die Gläubigen daran erinnert, dass der wahre Kampf „ gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen “ geführt wird.

Saldivar glaubt außerdem, dass solche Phänomene bei der Täuschung in der Endzeit eine Rolle spielen könnten.

„Der Teufel wird das ausnutzen“, meinte Saldivar. „Die Leute werden sagen: ‚Es war nicht die Entrückung – es waren Außerirdische.‘“

Während die Diskussionen über UFOs und außerirdisches Leben in der Kultur und sogar in der Politik immer mehr an Fahrt gewinnen, werden die Gläubigen daran erinnert, dass die Heilige Schrift bereits vor mächtiger Täuschung in den letzten Tagen gewarnt hat.

Stoppen religiöse Gründe Trumps Ufo-Enthüllung?

US-Präsident Donald Trump hat das Pentagon angewiesen, UFO-Akten für eine Veröffentlichung vorzubereiten – doch intern gibt es erheblichen Widerstand. Während Trump Transparenz verspricht, sorgen Sicherheitsbedenken und religiöse Überzeugungen für Verzögerungen.

Die brisantesten UAP-Daten könnten geheime Militärtechnologien offenbaren, was eine selektive Freigabe erfordert. Zudem sollen fundamentalistische Christen in sicherheitsrelevanten Positionen UFOs als dämonisch interpretieren und die Forschung blockieren.

Mehr über echte und gefälschte Aliens lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

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