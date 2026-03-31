Mein Schatz – ein antiker Ring, der Tolkien zu „Der Hobbit“ inspirierte, wurde in Großbritannien gefunden

Der Ring, der Tolkien zum Schreiben der Trilogie „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ inspirierte, existiert und birgt eine geheimnisvolle Geschichte voller Flüche, die bis in die Römerzeit zurückreichen.

Während der Herrschaft des Römischen Reiches über Britannien stellten die Elitebürger jener Zeit ihren Status durch das Tragen auffälliger Ringe zur Schau.

Nach der Untersuchung einer Reihe von Brancaster-Ringen, die Wissenschaftler auf das vierte und fünfte Jahrhundert datiert haben, haben Forscher zahlreiche Hinweise auf deren Besitzer gefunden, die in den letzten Tagen der römischen Herrschaft über Britannien lebten.

Wie die Universität Newcastle feststellt, ist ein Brancaster-Ring eine Art Siegelring mit einer charakteristischen quadratischen oder rechteckigen Fassung, die mit Schriftzeichen oder Texten beschriftet ist.

Die Ringe sind nach dem römischen Kastell und dem Dorf Brancaster in Norfolk benannt, wo Mitte des 19. Jahrhunderts das erste Exemplar entdeckt wurde.

Experten stellten fest, dass sowohl das für ihre Herstellung verwendete Metall als auch die darauf abgebildeten Bilder zahlreiche Details über ihre Besitzer preisgeben, die Mitglieder der britischen Oberschicht waren.

Einer der Ringe, insbesondere der verfluchte Silvianus-Ring, soll J.R.R. Tolkien als Quelle und Inspiration für seine Werke „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“ gedient haben.

Der sogenannte Silvanius-Ring wurde 1785 in der Nähe von Silchester in Hampshire, England, entdeckt. Der Ring gehörte einem Mitglied der römischen Oberschicht namens Silvianus, wurde aber von einem Mann namens Senecianus gestohlen, über den Silvianus einen Fluch aussprach: „Zum Gott Nodens: Silvianus hat seinen Ring verloren und verspricht Nodens die Hälfte seines Wertes. Unter denen namens Senecianus soll niemand Gesundheit genießen, bis er ihn zum Tempel des Nodens zurückbringt.“

Bei einer kürzlich durchgeführten archäologischen Expedition haben Experten der Universitäten Oxford und Newcastle 54 Ringe aus Großbritannien zusammengetragen und erstmals katalogisiert. Die meisten der 54 Ringe bestanden aus Silber, nur wenige aus Gold.

Neben ihrer Verwendung als Schmuck wurden die Ringe in der Antike zusammen mit Wachs zum Versiegeln von Briefen und anderen wichtigen Dokumenten verwendet.

Die verschiedenen Ringe sind Unikate, meist aus Edelmetall gefertigt und mit unterschiedlichen Motiven graviert. Einige tragen Symbole von Soldaten, Liebenden und sogar Kaisern.

Allerdings weisen einige Ringe Zeugnisse unglaublicher römischer Kunst auf, denn Experten haben entdeckt, dass einige Ringe aufwendige Verzierungen wie Delfine und mythische Meereskreaturen sowie Seegreife aufweisen, die in der römischen Kunst häufig vorkommen.

Dr. James Gerrard, Dozent für römische Archäologie an der Universität Newcastle, sagte über die Ringe : „Das fünfte Jahrhundert war eine Zeit großer Umbrüche und markierte den Beginn des Übergangs vom Römischen Reich zum angelsächsischen Britannien.

Diese Ringe und ihre Inschriften geben einen Einblick in das Britannien jener Zeit und vermitteln Aufschluss über Kleidung, Glaubensvorstellungen, Ideologien und Bildungsniveau der damaligen Elite.“