US-Vizepräsident: Außerirdische sind „Dämonen“

Der US-Vizepräsident betrachtet Außerirdische nach eigenen Angaben als dämonische Wesen. Vance kündigte an, die UFO-Akten prüfen und mit seinem privilegierten Zugang der Sache auf den Grund gehen zu wollen.

US-Vizepräsident JD Vance bezeichnete Außerirdische als „Dämonen“ und versprach, die Akten der US-Regierung zum Thema UFOs zu durchforsten.

Diese Äußerungen machte er in einem Interview mit dem Podcaster Benny Johnson, das am Freitag veröffentlicht wurde. Vance sprach über die UFO-Akten und die Veröffentlichungen der Regierung und sagte, er sei von dem Thema „besessen“, habe aber noch nicht genug Zeit gehabt, „der Sache auf den Grund zu gehen“:

„Ich habe schon ein paar Mal gesagt: ‚Okay, wir fahren nach Area 51, wir fahren nach New Mexico, wir gehen der Sache auf den Grund.‘ Aber dann hat es zeitlich nicht gepasst … Ich bin neugieriger als jeder andere. Und ich bin seit drei Jahren in der höchsten Sicherheitsstufe. Ich werde der Sache auf den Grund gehen.“

Area 51 ist eine geheime Einrichtung der US-Luftwaffe im Süden Nevadas, die seit Langem mit Spekulationen über außerirdisches Leben in Verbindung gebracht wird.

Johnson befragte Vance zu Präsident Donald Trumps Anordnung vom Februar, Bundesbehörden anzuweisen, Regierungsakten zu UFOs und Außerirdischen zu „identifizieren und freizugeben“. Trump erklärte, er gehe diesen Schritt aufgrund des „enormen Interesses“, nachdem Ex-US-Präsident Barack Obama öffentlich die Existenz von Außerirdischen bestätigt hatte.

Trump sagte später gegenüber Reportern, Obama habe „geheime Informationen weitergegeben, was er nicht tun sollte“.

In dem Interview sagte Vance zu Johnson: „Ich glaube nicht, dass es Außerirdische sind. Ich glaube, es sind Dämonen.“ Er beschrieb dies als christliches Verständnis von „himmlischen Wesen, die herumfliegen und unheimliche Dinge mit Menschen machen“. Berichte über außerirdische Wesen würden gut zum christlichen Glauben passen, wie er ihn verstehe:

„Ich meine, jede große Weltreligion, einschließlich des Christentums, an das ich glaube, hat verstanden, dass es da draußen seltsame Dinge gibt und dass es Dinge gibt, die sehr schwer zu erklären sind.“

Nicht alle Zuschauer waren von Vances Auffassung von Aliens als Dämonen überzeugt. So schrieb ein Kommentator auf der Plattform X, dass sich hier das Gehirn eines mittelalterlichen Bauern zeige.

Das Interesse an UFOs und verwandten Phänomenen ist in den vergangenen Jahren gewachsen, da die US-Regierung zahlreiche Berichte untersucht hat – unter anderem durch das All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) des Pentagons –, und Kanäle eingerichtet hat, über die Piloten und die Öffentlichkeit Sichtungen melden können.

Im März 2024 erklärte das Pentagon, es gebe keine Beweise dafür, dass es sich bei unidentifizierten Flugobjekten tatsächlich um außerirdische Technologie handle. Es fügte hinzu, dass es sich in vielen Fällen um Wetterballons, Spionageflugzeuge, Satelliten und andere Routineaktivitäten handle.

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