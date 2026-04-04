Ein Forscher behauptet, der alte Maya-Kalender enthalte einen „Geheimcode“ zur Öffnung von Zeitportalen

Der alte Maya-Kalender ist ein Kalendersystem, das von der alten Maya-Zivilisation im präkolumbianischen Amerika verwendet wurde. Der Maya-Kalender beschreibt die Existenz verschiedener Zyklen und somit den Kreislauf der Dinge.

Der Maya-Kalender ist ein Kalendersystem der Maya-Zivilisation im präkolumbianischen Amerika. Er beschreibt verschiedene Zyklen, darunter den heiligen Kalender (Tzolkin oder Bucxok, 260 Tage) und den Sonnenzyklus (Haab, 365 Tage).

Der Tzolkin-Kalender wurde mit dem Sonnenzyklus, dem Sonnenjahr, kombiniert und bildete so den synchronisierten Zyklus von 52 Haab, die sogenannte Kalenderrunde. Dieser wird in einigen Gemeinden des guatemaltekischen Hochlands noch heute verwendet. Die Maya entwickelten außerdem einen Kalender zur Erfassung längerer Zeiträume und zur Datumsbestimmung.

Dieser Kalender, die sogenannte Lange Zählung, zählt die Tage laut Experten von einem mythologischen Ausgangspunkt aus. Die meisten Maya-Forscher legen diesen Ausgangspunkt auf den 11. August 3114 v. Chr. im proleptischen Gregorianischen Kalender oder den 6. September im Julianischen Kalender fest.

Mit anderen Worten: Der Maya-Kalender ist eine wahre Fundgrube an Zeitzyklen, die zwar viele Details mit Kalendern älterer mesoamerikanischer Zivilisationen wie den Zapoteken und Olmeken gemeinsam haben, aber auch Ähnlichkeiten mit zeitgenössischen oder späteren Kalendern wie denen der Mixteken und Azteken aufweisen.

Gerade als wir dachten, wir hätten alles verstanden und der Maya-Kalender würde niemals in Verschwörungstheorien – wie dem Weltuntergang am 12. Dezember 2012 – Erwähnung finden, glaubt ein selbsternannter „multidimensionaler“ Archäologe, die Geheimnisse der Zeitreise entschlüsselt zu haben, nachdem er die im rätselhaften Maya-Kalender eingebetteten Codes untersucht hat.

Nach der Erforschung des Maya-Tzolkin-Kalenders ist Timothy Alan überzeugt, alle seine Geheimnisse gelüftet zu haben. Er präsentierte seine Arbeit auf YouTube in der Hoffnung, dass die Welt seinen Erkenntnissen Beachtung schenkt.

Über seine „verblüffende Entdeckung“ sagte Alan: „Hallo, ihr kollektiven Bewusstseins dieses Planeten Erde! Ich wollte euch meine Arbeit der letzten fünf Jahre so schnell wie möglich vorstellen. Ich habe diesen versteckten Code im Maya-Kalender gefunden, der das entschlüsselt, was ihr hier seht – eine Art Vortex-Quantenmagie, eine Art Quantenabkommen für eine spirituelle Technologie. Es ist eine multidimensionale Sprache. Ich habe sie im Maya-Kalender versteckt gefunden.“

Laut Alan ist das aber keine bloße Verschwörungstheorie. Seine Arbeit und seine Entdeckungen sollen echt sein und wurden angeblich von einem guatemaltekischen Maya-Ältesten als „legitimer Code im Maya-Kalender“ bestätigt.

Berichten zufolge entschlüsselte Alan uralte Codes in Form eines quantenkodierten Lichtfraktals des Bewusstseins, das das multidimensionale Multiversum umfasst.

„Der Maya-Kalender wurde entwickelt, um die Evolution des menschlichen Bewusstseins abzubilden. Er ist der Schlüssel zum Verständnis der Wahrheit des Menschseins – falls davon überhaupt noch etwas übrig ist“, erklärte Alan.

Seine Entdeckung ermöglichte es ihm, eine „göttliche“ Zeitreisekarte zu erstellen. Er behauptet, dass zwei Arten von Portalen existieren: Zeitreiseportale und Portale der persönlichen Vision.

Herr Alan ist überzeugt, dass seine Arbeit die Menschheit endlich von den Fesseln des Materialismus befreien wird. „Dieser ganze Kalenderkram hört einfach nicht auf.

Es ist wie der Da Vinci Code – eine Art kosmischer Da Vinci Code, der sich geöffnet hat.