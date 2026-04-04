Wissenschaftler bestätigen, dass lebende Körper ein schwaches Licht aussenden, das mit dem Tod verschwindet

Eine bahnbrechende Studie legt nahe, dass alle Lebewesen, einschließlich des Menschen, ein schwaches Leuchten sichtbaren Lichts abgeben, das im Moment des Lebensendes verschwindet.

Das ist keine Mystik, keine Aurafotografie und auch keine Wellness-Modeerscheinung. Es ist Wissenschaft. Forscher haben diese extrem schwachen Photonenemissionen (UPE) gemessen und damit bewiesen, dass der lebende Körper buchstäblich so lange leuchtet, bis er es nicht mehr tut.

Die Wissenschaft hinter dem schwachen Leuchten

Die von Wissenschaftlern der Universität Calgary und des National Research Council of Canada durchgeführte Studie wurde in der Fachzeitschrift „The Journal of Physical Chemistry Letters“ veröffentlicht .

Sie untersuchten UPE , winzige Ausbrüche sichtbaren Lichts, die von lebenden Zellen freigesetzt werden. Diese Photonen gelten als Nebenprodukte von oxidativem Stress , chemischen Reaktionen, die im Körper ausgelöst werden, wenn Zellen geschädigt oder belastet sind.

Das letzte Licht des Lebens auf die Probe stellen

Um dieses Phänomen zu messen, platzierten die Forscher vier lebende Mäuse in eine völlig abgedunkelte Bildgebungskammer. Mithilfe hochempfindlicher Kameras zeichneten sie die Biophotonenemissionen der Tiere eine Stunde lang auf.

Anschließend wurden die Mäuse tierschutzgerecht eingeschläfert, und die Bildgebung wurde für eine weitere Stunde fortgesetzt. Um äußere Einflüsse auszuschließen, wurde die Körpertemperatur auf normaler Temperatur gehalten.

Die Ergebnisse waren eindeutig:

Als das Leben aufhörte, nahm das sichtbare Licht dramatisch ab.

„Der Unterschied in der Anzahl dieser Photonen war deutlich“, stellten die Forscher fest. Anders ausgedrückt: Als der Körper aufhörte zu leben, erlosch auch das Leuchten.

Was genau ist dieses Licht?

Das Konzept der zellulären Photonenemission ist nicht neu. Frühere Studien hatten gezeigt, dass Gewebe unter oxidativem Stress Licht emittieren können . Beispielsweise können Moleküle wie Wasserstoffperoxid, wenn sie mit Fetten oder Proteinen interagieren, eine schwache Freisetzung von Photonen auslösen.

Diese Studie ist jedoch deshalb bedeutsam, weil sie den Effekt über ganze Organismen hinweg erfasste und beobachtete, wie das Leuchten mit dem Ende des Lebens verblasste – etwas, das noch nie zuvor so deutlich dokumentiert wurde.

Pflanzen leuchten auch

Das Team testete auch Pflanzen . Anhand von Blättern der Ackerschmalwand und des Zwergschirmbaums beobachteten sie hellere Emissionen von verletzten oder chemisch gestressten Bereichen im Vergleich zu unbeschädigten Teilen.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass die verletzten Stellen in allen Blättern deutlich heller waren als die unverletzten Stellen“, erklärten die Wissenschaftler und unterstrichen damit den Zusammenhang zwischen Stress und Photonenfreisetzung.

Implikationen jenseits der Metapher

Man ist versucht, diese Entdeckung als das Verblassen eines „Seelenlichts“ zu beschreiben – doch die Implikationen sind rein wissenschaftlicher Natur.

Die Erfassung dieses extrem schwachen Leuchtens könnte sich zu einem leistungsstarken, nicht-invasiven medizinischen Instrument entwickeln , das Ärzten und Forschern die Überwachung folgender Punkte ermöglicht:

Gewebestress

Zellschädigung

Pflanzengesundheit in der Landwirtschaft

Die Entdeckung unterstreicht eine tiefgreifende Realität: Die Grenze zwischen Leben und Tod ist möglicherweise nicht völlig unsichtbar. Manchmal verschwimmt sie Photon für Photon.