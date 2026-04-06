1.098 Erdbeben erfolgten heute… und die meisten von uns haben keines davon gefühlt 🌍⚡

Während Familien schliefen.

Während Menschen zur Arbeit fuhren…

Bewegte sich der Boden unter unserem Planeten.

Indonesien erbebte.

Die Philippinen spürten die Erdverschiebung.

Japan registrierte ein weiteres leises Beben.

Hawaii verfolgte die Messungen den ganzen Tag.

Mehr als tausendmal bewegte sich die Erde in nur 24 Stunden.

Die meisten Beben ereigneten sich lautlos.

Tief unter den Ozeanen.

Fernab von Städten.

Versteckt vor den Nachrichten.

Aber sie ereigneten sich.

Jedes einzelne.

Nur wenige Tage nach einem starken Erdbeben der Stärke 7,5 nahe Tonga passt sich die Erde immer noch an… atmet immer noch… erinnert uns immer noch daran, dass der Boden unter unseren Füßen niemals wirklich still ist.

Wir gehen auf etwas Lebendigem.

Etwas Kraftvollem.

Etwas, das sich ständig verändert.

Das wir genau beobachten.