Vier zum Nachdenken anregende Dokumentarfilme legen nahe, dass antike Stätten auf der Erde miteinander verbunden sind (Video)

Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Pyramiden, anderen Stätten auf der Erde und den Sternen?

Wie wahrscheinlich ist es, dass unzählige antike Stätten rund um den Globus zufällig miteinander verbunden sind? Was, wenn sich in diesen Bauwerken ein verblüffendes Muster verbirgt?

Als Erstes frage ich mich, wie antike Kulturen so viele antike Stätten mit solch einer Präzision platzieren konnten. Warum wählten sie diese Anordnung? Welche Technologien nutzten sie, und könnten antike Karten wie die Piri-Reis-Kartografie – oder die Karten, die zu ihrer Erstellung verwendet wurden – ihnen geholfen haben, sich auf der Erde zu orientieren? Was, wenn die Menschen vor Tausenden von Jahren bereits die genaue Größe und Form der Erde kannten?

Was, wenn antike Kulturen wie die alten Ägypter, die Inka – oder sogar die Prä-Inka-Kulturen – in der fernen Vergangenheit über Kommunikationswege und möglicherweise sogar Handelsbeziehungen verfügten?

Zahlreiche archäologische Funde liefern Hinweise auf interkontinentalen Handel vor Tausenden von Jahren. Ein Artikel auf Ancient Origins wirft dazu viele Fragen auf. Unter dem Titel „Handelten die alten Ägypter mit Nikotin und Kokain in der Neuen Welt?“ wirft er faszinierende Fragen auf.

Der Artikel berichtet, dass die deutsche Wissenschaftlerin Dr. Svetla Balabanova die mumifizierten Überreste von Lady Henut Taui, einer Angehörigen der herrschenden Klasse, untersuchte und dabei eine überraschende Entdeckung machte: Die Mumie enthielt Spuren von Nikotin und Kokain.

Da Tabak und Kokapflanzen damals ausschließlich in Amerika vorkamen, stellt sich die Frage, wie Spuren dieser exotischen Pflanzen in ägyptischen Mumien gefunden werden konnten. Was, wenn bereits vor der schriftlichen Überlieferung interkontinentale Reisen von verschiedenen antiken Kulturen unternommen wurden?

Betrachtet man diese Möglichkeit, erscheint es durchaus realistisch, dass die Menschen der Antike die genauen Standorte Europas, Amerikas, Afrikas und Asiens kannten.

Dies hätte es ihnen ermöglicht, antike Stätten strategisch über den Globus zu verteilen und so die faszinierenden Verbindungen herzustellen, die wir heute beobachten. Diese zum Nachdenken anregenden Dokumentationen werfen zahlreiche Fragen auf, die verschiedene Aspekte der modernen Geschichtsschreibung und Archäologie infrage stellen.

Vielleicht waren die antiken Kulturen weltweit vor Tausenden von Jahren deutlich fortschrittlicher, als wir ihnen gemeinhin zutrauen. Und warum bauten fast alle antiken Kulturen Pyramiden? Und warum weisen so viele Pyramiden weltweit ein ähnliches Design auf?

Es scheint, als hätten die Erbauer der Pyramiden in Afrika, Amerika und Asien vor Tausenden von Jahren einem ähnlichen „Bauplan“ gefolgt, was zu den faszinierenden Ähnlichkeiten zwischen den Pyramiden geführt hat. Dies sind nur einige der Fragen, die sich nach dem Ansehen dieser Dokumentation stellen.

Was, wenn die Geschichte mehr zu bieten hat, als uns erzählt wird? Was, wenn alte Kulturen rund um den Globus viele Gemeinsamkeiten aufwiesen, die bis heute unentdeckt geblieben sind?

Und was, wenn eine uralte „Mutterzivilisation“ Zivilisationen wie den alten Ägyptern, Azteken, Maya usw. vorausging?

Mehr faszinierende Thema lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“

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