„Herzschlag der Erde“ berichtet:

Das Schumann-Bild vom 18.04.2026 zeigt heute deutlich:

Da ist richtig Druck im Feld. 🌀

Starke Ausschläge.

Dichte Aktivität.

Zum Ende hin eine massive Aufhellung.

Und genau an solchen Tagen sagen viele nicht ohne Grund: „Ich bin plötzlich müde.“ „Ich bin innerlich unruhig.“ „Ich fühle mich komisch, ohne genau sagen zu können warum.“ 💭

Nein — du bildest dir das nicht einfach ein.

Und nein — du bist damit nicht allein. 🤍

Manche Tage tragen eine andere Qualität.

Nicht, um Angst zu machen.

Sondern um dich aufzurütteln.

Weniger funktionieren.

Mehr fühlen.

Weniger wegdrücken.

Mehr hinschauen. 🔥

Denn vielleicht ist das, was du heute spürst, nicht Schwäche.

Vielleicht ist es Resonanz.

Vielleicht zeigt dir dieser Tag, dass in dir etwas gehört werden will, das du viel zu lange übergangen hast. 🌙