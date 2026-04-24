Pyramiden, seltsame Strukturen mitten im Amazonasgebiet: Wer hat das gebaut?

Tief im peruanischen Amazonasgebiet tauchen Strukturen auf, die dort nicht hingehören.

Blöcke mit geraden Linien, definierten Winkeln … Oberflächen, die bearbeitet wirken, nicht zufällig entstanden.

Wie die, die du siehst. Erosion … oder Beweis?

Denn die Natur formt inmitten des Dschungelchaos normalerweise keine so präzisen Gebilde.

Und das könnte erst der Anfang sein. Kilometer entfernt erhebt sich der Cerro El Cono wie eine nahezu perfekte Pyramide und durchbricht die natürliche Landschaft völlig. Zufall … oder Zusammenhang?

Manche sagen, alles hat eine Erklärung. Andere glauben, dass diese Strukturen und der Hügel Teil von etwas viel Älterem sind … etwas, das der Dschungel seit Jahrhunderten zu verbergen versucht.

Denn wenn dies bereits ans Licht gekommen ist … was bleibt dann noch verborgen … und wartet darauf, entdeckt zu werden? 😏

Cerro El Cono ist von einer nahegelegenen Bergkette isoliert und hat eine ungewöhnliche Form: