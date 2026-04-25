Die Riesenbäume: Bevor es Berge gab … war die Erde anders

Bevor es Berge gab … war die Erde anders.

Tief im venezolanischen Dschungel erhebt sich ein unmögliches Gebilde, das jeder Logik trotzt.

Die Alten erzählten von Bäumen, so gewaltig, dass ihre Wurzeln die Welt umarmten …

und ihre Kronen den Himmel berührten.

Was wir heute als Fels sehen … war vielleicht einst Leben.

Was wir einen Tepui nennen … ist vielleicht nur die versteinerte Erinnerung an etwas, das einst zu den Sternen wuchs.

Der Cerro Autana, heilig für die indigenen Völker Venezuelas, ist nicht irgendein Berg … sondern der letzte Überrest des Baumes des Lebens.

Ein abgetrennter Stamm … ein gefallener Riese … eine verlorene Verbindung zwischen Erde und Himmel.

Und vielleicht … sehen wir jedes Mal, wenn wir diese unmöglichen Formationen betrachten, nicht die geologische Vergangenheit …

sondern die Ruinen einer Welt, die wir nicht mehr verstehen.

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