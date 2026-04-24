Ein riesiger „Schatten“ wandert seit 50 Jahren über den Mars – und Wissenschaftler sind sich nicht sicher, warum

Ein dunkler Fleck in der Utopia Planitia-Region des Mars ist seit seiner ersten Fotografie im Jahr 1976 deutlich gewachsen. Wissenschaftler haben eine ungefähre Vorstellung davon, worum es sich handelt, können sein allmähliches Wachstum aber nicht genau erklären.

Neue Fotos zeigen, dass ein massiver dunkler Fleck, der sich im Inneren eines riesigen Marskraters verbirgt, seit seiner ersten Entdeckung vor 50 Jahren über die Oberfläche des Roten Planeten kriecht – und die Wissenschaftler sind sich nicht sicher, warum das passiert.

Die schattenhafte Struktur ist eine mit Asche und vulkanischen Gesteinen wie Olivin und Pyroxen bedeckte Fläche , die von uralten Ausbrüchen vor Millionen von Jahren stammt , lange bevor der Mars als geologisch tot galt. Sie befindet sich in der Utopia Planitia, einer etwa 3.300 Kilometer breiten Ebene in der nördlichen Hemisphäre des Mars.

Die Viking-Sonden der NASA fotografierten den geschwärzten Boden erstmals 1976, kurz nach ihrer Ankunft auf dem Roten Planeten. Seitdem haben mehrere Fotos gezeigt, dass sich dieses Phänomen über die umliegende Landschaft ausbreitet; dazu gehören auch neue Bilder des Mars Express-Orbiters der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), die 2024 aufgenommen und am 15. April veröffentlicht wurden.

Es ist unklar, wie groß das schattenhafte Gebiet ist. Laut den neuesten ESA-Fotos haben sich Teile der südlichen Grenze des Flecks jedoch um mindestens 320 km (200 Meilen) weiter nach Süden verlagert . Dies deutet darauf hin, dass sich das dunkle Gebiet um etwa 6,5 ​​km (4 Meilen) pro Jahr ausdehnt.

Die Wissenschaftler sind zuversichtlich, dass die Bewegung des dunklen Flecks etwas mit den Marswinden zu tun hat, die bekanntermaßen die Oberfläche abtragen und Asche und Staub aufwirbeln .

„Für die Ausbreitung der Asche in den letzten 50 Jahren gibt es zwei mögliche Erklärungen: Entweder wurde sie von Marswinden aufgewirbelt und verweht, oder der ockerfarbene Staub, der die dunkle Asche zuvor bedeckte, wurde weggeblasen“, schrieben Vertreter der ESA in einer Erklärung .

Allerdings gebe es derzeit keinen Hinweis darauf, welche Hypothese zutreffe, fügten sie hinzu.

Diese Region des Mars hat Wissenschaftler im vergangenen halben Jahrhundert sehr interessiert. 1976 landete die Sonde Viking 2 in Utopia Planitia und führte dort bis zu ihrem Ende im Jahr 1980 eine Reihe von „biologischen Experimenten“ durch.

Kürzlich landete auch der chinesische Rover Zhurong im Jahr 2021 dort und erkundete die riesige Ebene, bevor er 2023 den Kontakt verlor . Chinesische Wissenschaftler nutzten die Zhurong-Daten, um nachzuweisen, dass die Utopia Planitia höchstwahrscheinlich einst von einem der größten Ozeane des Mars bedeckt war , und kartierten sogar eine mutmaßliche Küstenlinie . Der Rover entdeckte möglicherweise auch Hinweise auf einen überraschenden Klimawandel in der Region vor etwa 400.000 Jahren.

Utopia Planitia ist eine der größten und flachsten Ebenen auf dem Mars. Der kleinste weiße Kasten zeigt ungefähr, wo sich ihr dunkler „Schatten“ befindet

Auf Utopia Planitia befinden sich mehrere große Risse im Boden, sogenannte Gräben. Diese gehören zu den ungewöhnlichsten Merkmalen des Mars und könnten laut ESA auch Hinweise auf tektonische Aktivitäten liefern, die den Roten Planeten einst erschüttert haben.

Darüber hinaus gehen die Forscher davon aus, dass sich unter der Region eine beträchtliche Menge an vergrabenem Eis befindet, was große Auswirkungen auf die Suche nach außerirdischem Leben haben könnte .