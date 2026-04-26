Medienbericht: Rätselhaftes Trio schwebender Lichter in Argentinien gefilmt (Video)

Die Bewohner eines Viertels in Argentinien rätselten, als sie drei mysteriöse Lichter am Himmel schweben sahen. Laut einem Bericht lokaler Medien ereignete sich der seltsame Vorfall am frühen Mittwochmorgen in der Gemeinde Jáchal.

Zeugen, die die ungewöhnlichen Lichter (siehe Video unten) zuerst bemerkten, nahmen zunächst an, es handele sich um ein Auto, das sich dem Viertel näherte. Diese Theorie wurde jedoch schnell verworfen, als sie erkannten, dass sich die drei Lichter auf merkwürdige Weise verhielten.

Die gebannten Zeugen beschrieben die seltsamen Lichtkugeln als miteinander „tanzend“ und beobachteten das ungewöhnliche Schauspiel mehrere Minuten lang, bevor die Leuchterscheinungen plötzlich verschwanden.

Seitdem die Aufnahmen des merkwürdigen Ereignisses online gestellt wurden, haben sie in den argentinischen sozialen Medien für zahlreiche Spekulationen gesorgt.

Einige glauben, dass die Lichter außerirdischen oder gar übernatürlichen Ursprungs waren. Skeptischere Zuschauer hingegen vermuten, dass es sich um ein meteorologisches Phänomen oder vielleicht um Drohnen gehandelt haben könnte.

Was halten Sie von dieser mysteriösen Szene, die in Jáchal gefilmt wurde?

Video: