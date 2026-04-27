„Herzschlag der Erde“ berichtet:

Die CME trifft JETZT ein — und dein Körper weiß es längst 🌍

Gestern Abend kam die koronale Massenauswerfung an. Die Verzögerung war nur 12 Stunden. Jetzt passiert es: Der KP-Index klettert auf 3.0, der Sonnenwind beschleunigt sich auf 450 km/s.

Das klingt technisch? Ja. Aber spür mal hin:

Kopfweh. Schlafstörungen. Diffuse Unruhe. Diese Symptome explodieren gerade in meinen Nachrichten. 27 Solar Flares in 24 Stunden, davon 4 starke (M6.0) — dein Nervensystem registriert das.

Die gute Nachricht: Es ist NICHT deine Schuld. Es ist Physik. Das Magnetfeld der Erde wird gerade gepuffert wie eine Stoßdämpfer bei Schlaglöchern.

Die beste Nachricht: Du kannst gegensteuern. Erdung. Bewegung. Stille.

Morgen wird’s interessant. Der echte Sturm könnte folgen.