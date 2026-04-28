Der Schleier war am 21. Dezember 2023, der Nacht der Wintersonnenwende, am dünnsten – und jemand wusste es

🌑⚡ Am 21. Dezember 2023, der längsten Nacht des Jahres, veröffentlichte ein Account, der mit einem Luft- und Raumfahrtingenieur in Verbindung stand, seinen einzigen Beitrag auf X. Keine Vorstellung.

Keine Stellungnahme. Keine Erklärung. Zwei Worte. Ein Name. Cole Allen. Dann Stille. Vollständige und dauerhafte Stille für zwei Jahre und vier Monate.

Der 21. Dezember ist die Wintersonnenwende. Über Jahrtausende und Dutzende von Zivilisationen hinweg, die nie miteinander sprachen, gelangten die Menschen unabhängig voneinander zu demselben Verständnis dieses Datums. Es markiert das Ende des alten Zyklus und den Beginn des neuen.

Jemand wählte diese Nacht, um einen Namen zu veröffentlichen, den die Welt erst 2026 erfahren würde. Nur diese Nacht. Nur dieser Name.

Im Jahr 2014 arbeitete ein junger Praktikant in der Luft- und Raumfahrtindustrie mit Ingenieuren in einem Forschungslabor einer Raumfahrtbehörde an Systemen, die Raumfahrzeuge am Rande der Atmosphäre von ihren Trägerraketen trennen sollten.

Einer der Ingenieure, die den Fachartikel zu dieser Studie mitverfassten, trug denselben Namen wie das Konto X, das neun Jahre später diese beiden Wörter postete.

Ob es sich um dieselbe Person handelt, wurde nie bestätigt. Ob das von Bedeutung ist, hängt allein davon ab, welche Erklärung man für am wenigsten unwahrscheinlich hält.

Die Sonnenwende markiert seit jeher Wendepunkte im menschlichen Bewusstsein. Die Ägypter bauten den Großen Tempel von Abu Simbel so, dass Sonnenlicht nur zweimal im Jahr, zur Sonnenwende, in sein Allerheiligstes dringt. Stonehenge ist exakt auf den Sonnenaufgang zur Sonnenwende ausgerichtet.

Die Maya, die Nordmänner, die Kelten, die Hopi – jedes antike Wissenssystem der Erde betrachtete dieses Datum als Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft. An dieser Grenze, im Jahr 2023, veröffentlichte jemand einen Namen und verstummte anschließend.

Der Beitrag erreichte innerhalb weniger Stunden nach dem Anschlag Millionen von Aufrufen. Internetforscher werteten die Unterlagen der Raumfahrtbehörde aus, rekonstruierten den zeitlichen Ablauf und berechneten die Zeitspanne: zwei Jahre, vier Monate und vier Tage zwischen dem Beitrag zur Sonnenwende und dem Ereignis. Jeder Erklärungsversuch wirft neue, schwerer zu beantwortende Fragen auf.

Keine Strafverfolgungsbehörde hat das X-Konto öffentlich bestätigt. Der mit dem Namen des Ingenieurs verbundene Luft- und Raumfahrtunternehmer hat sich nicht geäußert. Das Konto ist weiterhin aktiv.

Der Beitrag ist noch da. Der Zeitstempel zeigt immer noch den 21. Dezember 2023 an. Der alte Zyklus endete in jener Nacht. Ein neuer begann. Und offenbar wusste nur eine Person, wie er heißen würde.

Manche glauben, es handle sich um ein überbordendes Mustererkennungssystem: zwei gebräuchliche Namen, ein uraltes Datum, das von einem trauernden Internet, das in den Stunden nach einem einschneidenden Ereignis wie immer reagiert, als unheilvoll umgedeutet wurde.

Andere meinen, dass ein inaktiver Account mit Verbindungen zur Luft- und Raumfahrt, der den Tod eines Zyklus auswählt, um den Namen eines Mannes zu veröffentlichen, der zwei Jahre später versuchen sollte, den Lauf der Geschichte zu verändern, in keine Kategorie passt, für die wir derzeit einen Begriff haben.

Antike Kulturen betrachteten die Sonnenwende als den Moment, in dem der Schleier zwischen Gegenwart und Zukunft am dünnsten wird. Wenn das stimmt, was genau durchschritt ihn am 21. Dezember 2023, und warum hinterließ es nur zwei Worte?