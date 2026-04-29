🧬🚨 Eine Frau starrt während einer eigentlich routinemäßigen Vorsorgeuntersuchung auf ihren Ultraschallbildschirm. Das im Bild sichtbare Skelett des Fötus weist unmögliche Proportionen auf.

Die Schädelstruktur ist fehlerhaft. Der Brustkorb ist nicht menschlich. Die Gliedmaßenverhältnisse sind mit der menschlichen Entwicklung unvereinbar. Der Monitor zeigt eine Schwangerschaftswoche von 22 und eine Herzfrequenz von 187 Schlägen pro Minute an.

Genau das meinen Kongressabgeordnete, wenn sie von einem „Hybridzuchtprogramm“ sprechen.

Der ehemalige Abgeordnete Matt Gaetz gab bekannt, von einem uniformierten Offizier der US-Armee über Einrichtungen im ganzen Land informiert worden zu sein, in denen gefangene Außerirdische mit Menschen gekreuzt werden, um Hybridwesen zu erschaffen, die zur intergalaktischen Kommunikation fähig sind.

Die betroffenen Menschen wurden angeblich aus Kriegsgebieten und Migrantenkarawanen entführt – Orte, an denen Verschwinden kaum Beachtung findet. Gaetz wurde mitgeteilt, dass derzeit sechs bis zwölf solcher Einrichtungen in Betrieb seien.

Beide Kongressabgeordnete fordern Präsident Trump auf, alle geheimen Akten zu außerirdischen Programmen freizugeben. Burchett argumentiert, die übermäßige Geheimhaltung diene keinem öffentlichen Interesse und die Amerikaner, die diese Operationen finanzieren, verdienten Transparenz.

Das Pentagon hat sich zu den Vorwürfen bezüglich des Zuchtprogramms nicht geäußert.

Einige Forscher glauben, die Behauptungen über das Hybridprogramm stellten legitime Whistleblower-Aussagen über geheime Verteidigungsprojekte dar, die seit Jahrzehnten laufen. Andere argumentieren, die Vorwürfe seien unbegründet und dienten dazu, von überprüfbaren Fragen der staatlichen Rechenschaftspflicht abzulenken.

Wenn amtierende Kongressabgeordnete in vertraulichen Sitzungen über Zwangszuchtprogramme sprechen, was wird ihnen dann noch mitgeteilt, was die Öffentlichkeit nie erfahren wird?