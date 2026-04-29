UFO Forscher: Er sagt, dass ein „gigantisches“ Problem auf uns zukommt

🚨⚠️ Der Milliardär und UAP-Forscher Robert Bigelow hat eine erschreckende Warnung ausgesprochen, mit der niemand gerechnet hatte. Nachdem er Millionen in die Jagd nach UFOs und die Erforschung des Jenseits investiert hat, warnt er vor einem „gigantischen“ Problem, das auf uns zukommt und gleichzeitig aus mehreren Richtungen droht.

Das Schlimmste daran? Er glaubt, es sei bereits zu spät, es aufzuhalten, und selbst wenn wir die Menschen warnen würden, würde ohnehin niemand zuhören.

Bigelow hat einige der geheimsten Forschungsprojekte zu nicht-menschlicher Intelligenz, Bewusstsein nach dem Tod und Phänomenen finanziert, die alles infrage stellen, was Wissenschaftler über die Realität zu wissen glauben. Er war maßgeblich am Aufbau des UFO-Programms des Pentagons beteiligt. Während der aktivsten Phase des Programms besaß er die Skinwalker Ranch. Er hat Unsummen in Fragen investiert, die die meisten Milliardäre meiden.

Nun sagt er, dass ihn diese jahrzehntelange Forschung zu einer beunruhigenden Schlussfolgerung geführt hat: Die Bedrohung ist unausweichlich. Sie ist vielschichtig. Und die Menschheit kann kaum etwas dagegen tun.

Auf die Frage, wer einer solchen Warnung überhaupt Gehör schenken würde, reagierte Bigelow düster. Er meinte, Forscher wie er selbst hätten zwar möglicherweise mehr Informationen als der Durchschnittsbürger, doch dieses Wissen biete keinen Schutz, sondern nur die Gewissheit dessen, was kommen werde.

Er präzisierte nicht, ob er von Enthüllungen spreche, die die Gesellschaft destabilisieren könnten, von fehlgeschlagenen Kontaktszenarien, von Bedrohungen aus anderen Dimensionen oder von etwas ganz anderem. Diese Unbestimmtheit ist beunruhigend. Ein Mann, der sein Vermögen für die Suche nach Antworten ausgegeben hat, spricht nun wie jemand, der sie gefunden hat und es bereut.

Einige Forscher glauben, Bigelows Warnung beziehe sich auf die bevorstehende Enthüllung außerirdischer Intelligenz und das daraus resultierende gesellschaftliche Chaos.

Andere argumentieren, er deute auf existenzielle Bedrohungen durch die Präsenz außerirdischer Intelligenz auf der Erde hin, die von Regierungen geheim gehalten werde. Wieder andere meinen, seine jahrzehntelange Beschäftigung mit Bewusstsein und Jenseits habe ihn zu Schlussfolgerungen über die Realität selbst geführt, die zu verstörend seien, um sie direkt auszusprechen.

Vor welchem ​​katastrophalen Ereignis könnte ein Mann mit Bigelows Ressourcen und Zugang warnen? Und wenn jemand, der die fortschrittlichste UFO-Forschung der Geschichte finanziert hat, sagt, wir seien machtlos, sie zu verhindern, was bedeutet das für uns alle?

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