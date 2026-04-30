Drei Gehirne im menschlichen Körper: Wenn Kopf, Herz und Darm mitdenken

„Energie Zivota“ berichtet:

Die meisten Menschen glauben, es gäbe nur ein Gehirn – verborgen im Schädel, umgeben von Knochen und Hirnflüssigkeit.

Die moderne Wissenschaft zeigt jedoch, dass das menschliche Nervensystem weitaus komplexer ist. Neuronen bilden nicht nur das zentrale Gehirn, sondern auch dichte Nervennetzwerke im Herzen und im Darm. Diese „zweiten und dritten Gehirne“ denken zwar nicht in Bildern und Worten wie das Gehirn im Kopf, haben aber einen grundlegenden Einfluss auf Emotionen, Entscheidungsfindung und Gesundheit.

Interessanterweise finden sich ähnliche Erkenntnisse auch in traditionellen Philosophien und spirituellen Lehren, die von der Harmonie dreier Zentren sprechen: Verstand, Herz und Magen. Die moderne Neurowissenschaft und Biophysik bestätigen heute diese alte Intuition.

1. Das Gehirn im Kopf – Empfänger und Sender der Realität

Das klassische Gehirn wiegt etwa 1,3 Kilogramm und enthält ungefähr 86 Milliarden Neuronen. Seine Funktion beschränkt sich nicht nur auf logisches Denken, sondern umfasst auch die Aufnahme und Verarbeitung von Schwingungssignalen aus der Umwelt – Licht, Töne, elektromagnetische Wellen.

Neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass das menschliche Gehirn besonders empfindlich auf Lichtfrequenzen reagiert, insbesondere im indigofarbenen Bereich (430–500 nm).

Dieses Spektrum stimuliert das sogenannte dritte Auge – den Bereich des Stirnbeins zwischen den Augenbrauen, wo sich die Zirbeldrüse befindet. Es reguliert Hormone und Schlaf und hat einen grundlegenden Einfluss auf den zirkadianen Rhythmus.

Wird das Gehirn toxischen Substanzen (z. B. Schwermetallen, Alkohol, Drogen) oder chronischem Stress ausgesetzt, nimmt seine Fähigkeit ab, den Körper auf seine natürliche Frequenz einzustellen. Hier liegt auch der Ursprung der Zunahme sogenannter neurovegetativer Störungen – Probleme mit Schlaf, Immunsystem oder Verdauung.

2. Das Gehirn im Herzen – Sitz von Intuition und Empathie

Das Herz ist mehr als nur eine Blutpumpe. In seinen Wänden befinden sich etwa 40.000 Neuronen, die ein eigenes neuronales Netzwerk bilden – das sogenannte „Herzgehirn“.

Experimente zeigen, dass das Herz das stärkste elektromagnetische Feld im Körper aussendet – bis zu 100-mal stärker als das des Gehirns. Dieses Feld verändert sich je nach Emotionen und ist noch in mehreren Metern Entfernung messbar. Daher sagt man, das Herz kommuniziere durch Gefühle – es sendet und empfängt emotionale „Signale“, die der andere unbewusst wahrnimmt.

Das Herzgehirn schwingt mit der Wellenlänge von grünem Licht (520–560 nm), der Farbe der Harmonie und der Natur. Es ist kein Zufall, dass Menschen beim Anblick eines Waldes oder weitläufiger Grünflächen Ruhe finden.

Wenn das Herzgehirn aktiv und im Gleichgewicht ist, ist ein Mensch zu tiefer Empathie, Intuition und echter Kommunikation fähig. Wissenschaftliche Experimente zeigen sogar, dass Herzsignale die Gehirnaktivität einer anderen Person beeinflussen – was das Phänomen des Mitgefühls oder des „Einfühlens“ erklären könnte.

3. Das Darmhirn – das Zentrum für Überleben und Energie

Das dritte Gehirn befindet sich im Verdauungstrakt. Das enterische Nervensystem enthält über 100 Millionen Neuronen – mehr als das Rückenmark. Kein Wunder also, dass es auch als „Bauchhirn“ bezeichnet wird.

Seine Aufgabe ist nicht nur die Steuerung der Verdauung, sondern auch die Kommunikation mit dem Immun- und Hormonsystem. 90 % des Serotonins, des Glückshormons, werden im Darm produziert. Daher stehen Störungen der Darmflora in engem Zusammenhang mit Depressionen, Angstzuständen und Stimmungsschwankungen.

Das Darmhirn reagiert besonders empfindlich auf gelbes Licht (560–590 nm), das mit Vitalität, Ernährung und Lebensenergie in Verbindung gebracht wird. Daher haben Sonne und ihr Licht eine direkte heilende Wirkung auf den Verdauungstrakt und die Psyche.

Alle drei Gehirne arbeiten zusammen

Die moderne Wissenschaft bestätigt heute, dass Kopf, Herz und Darm nicht voneinander getrennt sind, sondern ein vernetztes System bilden. Die Signale fließen in beide Richtungen: Das Gehirn beeinflusst das Herz und den Darm, aber gleichzeitig sendet der Darm mehr Nervenimpulse an das Gehirn als umgekehrt.

Ist eines dieser „Gehirne“ aus dem Gleichgewicht, leidet der gesamte Körper:

Geschwächter Darm → Depressionen und geschwächtes Immunsystem,

Geschwächtes Herz → distanzierte Beziehungen und Empathieverlust,

Geschwächter Kopf → Konzentrationsschwierigkeiten und Degeneration.

Umgekehrt arbeiten Körper und Geist optimal, wenn alle drei Zentren im Einklang sind.

Der Mensch besteht nicht nur aus Kopf und Fuß. Wir sind ein System aus drei „Gehirnen“, die miteinander kommunizieren – wir denken mit dem Kopf, fühlen mit dem Herzen und überleben mit dem Magen. Die Wissenschaft bestätigt heute, dass Farben, Licht und elektromagnetische Felder die Aktivität dieser Zentren beeinflussen.

Daher ist die Harmonie von Kopf, Herz und Magen der Schlüssel nicht nur zur körperlichen Gesundheit, sondern auch zum emotionalen und spirituellen Gleichgewicht.