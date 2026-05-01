„Interdimensionale Wesen sind hier“: Abgeordnete Anna Paulina Luna sagt, der Kongress habe die Beweise gesehen – und die Öffentlichkeit sei als Nächstes an der Reihe

Die Abgeordnete Anna Paulina Luna (Republikanerin aus Florida), Vorsitzende der Arbeitsgruppe des Repräsentantenhauses zur Freigabe von Bundesgeheimnissen, sagt, das amerikanische Volk stehe kurz davor, lange unterdrückte Antworten über nicht-menschliche Intelligenz zu erhalten, die auf der Erde operiert.

Luna, eine engagierte Verfechterin der Transparenz von UAP und eine Veteranin, die sich vehement gegen bürokratische Blockaden im Pentagon und in der Geheimdienstgemeinschaft eingesetzt hat, äußerte sich im Rahmen hochkarätiger Auftritte, unter anderem in der Joe Rogan Experience .

Sie lehnte die herkömmliche Erklärung als „Aliens von einem anderen Planeten“ ausdrücklich ab und beschrieb das Phänomen stattdessen als „interdimensionale Wesen“, die außerhalb der normalen Raum-Zeit-Beschränkungen agieren können.

„Ich habe Dinge beobachtet, die nicht menschlichen Ursprungs und nicht von Menschen geschaffen wurden“, erklärte Luna. „Ich nenne sie nicht Außerirdische.“

Luna betonte, dass sie persönlich überzeugende Beweise geprüft habe – darunter fotografische Dokumentationen von Kunstgegenständen oder Objekten, die „nicht von Menschenhand geschaffen“ seien – und deutete an, dass die Öffentlichkeit diese bald selbst sehen und ihre eigenen Schlüsse ziehen könne .

Laut Luna wurden die Abgeordneten über Vorfälle informiert, bei denen es um Bewegungen „außerhalb von Zeit und Raum“ ging. Grundlage dafür waren glaubwürdige Zeugenaussagen und visuelles Material, das in gesicherten Umgebungen gezeigt wurde.

Warum „interdimensional“ – und nicht einfach nur „außerirdisch“?

Der Wandel in der Terminologie von klassischen „kleinen grünen Männchen“ oder fernen Außerirdischen hin zu interdimensionalen Wesen spiegelt die wachsende Diskussion in Kongresskreisen und unter Whistleblowern wider, dass diese Phänomene möglicherweise nicht von anderen Planeten im Sinne unseres herkömmlichen Verständnisses der Raumfahrt stammen.

Stattdessen scheinen sie in der Lage zu sein, sich in Bereichen jenseits unseres dreidimensionalen Raum-Zeit-Systems zu bewegen oder aus diesen hervorzugehen – ein Konzept, das die materialistische Wissenschaft in Frage stellt und tiefgreifende Fragen über die Realität selbst aufwirft.

Luna merkte an, dass diese Perspektive „nicht von mir selbst stammt“, sondern sich direkt aus den den Gesetzgebern vorgelegten Beweisen und Informationen ableitet.

Einige bringen diese Ideen mit historischen und antiken Berichten über nicht-menschliche Wesen in Verbindung, Luna konzentrierte sich jedoch hauptsächlich auf moderne militärische Begegnungen, Sensordaten und geborgene Materialien, die offenbar nicht-menschlichen Ursprungs sind.

Die Botschaft von Abgeordnetem Luna ist eindeutig: Es gibt Beweise für außermenschliche Intelligenz – ob nun interdimensional, nicht-menschlich oder etwas, das sich derzeit noch nicht erklären lässt –, die existieren. Das amerikanische Volk hat ein Recht darauf, diese Beweise direkt zu bewerten, anstatt sich durch gefilterte Regierungsdarstellungen beeinflussen zu lassen.

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