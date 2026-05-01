US-Abgeordnete behauptet, eine alte Bibelgeschichte über gefallene Engel schildere die Invasion von Außerirdischen auf der Erde: „Die Wahrheit liegt auf der Hand!“

Das ist der „Auferstehungs“-Aspekt in „Alien Resurrection“.

Die republikanische Abgeordnete Anna Paulina Luna aus Florida zieht in einer Reihe viraler X-Posts mit Millionen von Aufrufen schockierende Parallelen zwischen Außerirdischen und der Bibel.

„Lest das Buch Henoch“, schrieb die Politikerin in einem ihrer Beiträge, der ganz oben in ihrem Account angepinnt ist.

Luna, die amtierende Vorsitzende des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses, der mit der Freigabe von Staatsgeheimnissen beauftragt ist, bezog sich auf einen jüdischen religiösen Text, der zwischen 300 und 100 v. Chr. verfasst wurde und in dem Noahs Urgroßvater Henoch erwähnt wird.

Die umstrittene Schrift, die auch als Henochs „Buch der Wächter“ bezeichnet wird, beschreibt, wie eine Koalition von 200 Engeln, bekannt als die Wächter, auf die Erde kam und sich mit menschlichen Frauen fortpflanzte, die später ein uraltes Geschlecht von Riesen gebaren, das der biblischen Sintflut vorausging.

Ähnlich einer theologischen Version von „Der Tag, an dem die Erde stillstand“, schenkten die prometheischen Wesen der Menschheit auch Wissen über verbotene Themen, von Zauberei bis hin zur Waffenherstellung.

Da die Schrift oft als umstritten angesehen wird, wurde sie aus dem von den meisten Juden, Protestanten und Katholiken gelehrten Standardkanon gestrichen .

Luna hat jedoch wiederholt auf diesen Text Bezug genommen, der ihrer Behauptung nach aus der Bibel entfernt wurde, um Informationen über den Kontakt mit Außerirdischen in der Antike zu verschleiern.

Außerirdische haben die Pyramiden vielleicht nicht gebaut, aber vielleicht hatten sie Kontakt zu Noahs Urgroßvater und Jesu Mutter.

Die offenbar auf den Mars bezogenen Bibelgeschichten der Republikanerin beschränken sich nicht nur auf das Alte Testament. Nur wenige Minuten nach ihrem ersten Beitrag lud die Abgeordnete ein Bild von „ Madonna mit Kind und dem Johannesknaben“ hoch, ein Gemälde von Domenico Ghirlandaio, das die betende Jungfrau Maria mit dem Jesuskind zeigt.

Das Werk, das im Volksmund auch als „Unsere Liebe Frau der fliegenden Untertasse“ oder „Madonna des UFOs “ bekannt ist, hat aufgrund der Darstellung eines kreisförmigen Objekts, das scheinbar Strahlen aussendet, Aufmerksamkeit erregt . Einige behaupten, es handele sich dabei um ein kuppelförmiges Raumschiff .

„Ich bin froh, dass Sie das ans Licht bringen. Ich kannte diese Gemälde schon länger und wusste auch schon Bescheid“, schrieb eine Anhängerin. „Es ist großartig, dass Sie es zeigen und darüber sprechen.“

„Leonardo Da Vinci wusste es“, verkündete ein anderer, begleitet von einer Reihe außerirdischer Emojis , während ein weiterer ausrief: „Die Wahrheit liegt auf der Hand!“

Andere waren skeptischer, insbesondere was Lunas Empfehlung zum Lesen des Buches Henoch betraf.

„Ein Buch, das als nicht Gottes Wort abgelehnt wurde“, spottete ein Kritiker. „Es wurde nie als wörtliche Schrift des Henoch betrachtet. Es enthält zwar einen wahren Kern, aber man sollte es mit Vorsicht genießen.“

„Das ist ein Comic, der Tausende von Jahren nach Henochs Tod geschrieben wurde“, sagte ein anderer. „Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass Henoch der Autor ist. Deshalb wurde er auch nicht in den Bibelkanon aufgenommen. Man könnte den Leuten genauso gut empfehlen, Infinity War zu lesen.“

una bleibt bei ihrer Meinung, wenn es um die angebliche Verbindung zwischen Außerirdischen und der Bibel im Stil des „Da Vinci Code“ geht.

Während eines Auftritts im Jahr 2025 in der „Joe Rogan Experience“ sagte die Kongressabgeordnete, dass sie zwar „noch nie persönlich ein Raumschiff gesehen“ habe, aber fotografische Beweise für Fluggeräte gesehen habe, die ihrer Meinung nach nicht von Menschenhand geschaffen seien und daher „historische Bedeutung“ hätten.

„Gibt es mehrere Ereignisse, die, wie ich meine, vielleicht sogar vor der Zeit Christi stattfanden und die schriftlich dokumentiert wurden? Ja“, erklärte Luna.

Sie hat die Menschen auch dazu ermutigt, das Buch Henoch zu lesen, um Hintergrundinformationen zu modernen UFO-Theorien zu erhalten, und behauptet, dass wir Außerirdische möglicherweise mit Engeln verwechselt haben.

Sie ist der Ansicht, dass die Tradition, Erkenntnisse über außerirdische Begegnungen zu verschleiern, bis heute fortbesteht. Anfang des Monats warf Luna dem Pentagon vor, die vom Kongress gesetzte Frist am 15. April zur Veröffentlichung von 46 UFO-Videos nicht eingehalten zu haben – obwohl Präsident Trump versprochen hatte, die Veröffentlichung werde „sehr bald“ erfolgen.

Das Pentagon führte die Verzögerung auf einen Bürofehler zurück – eine Ausrede, die dem Politiker nicht gefiel.

„Offenbar hat jemand den Brief nicht an die zuständigen Behörden weitergeleitet. Wie praktisch“, schimpfte Luna auf X. „Nichtsdestotrotz werden wir die angeforderte Liste erhalten.“

Mehr über echte und gefälschte UFOs lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

Mehr über die Gefallenen Engel in der Antarktis lesen Sie in: „Antarktis: Hinter der Eiswand“.

Mehr über die gefälschte und kopierte Geschichte in „Die Schlammflut-Hypothese“

Die Wahrheit über die Reptiloiden lesen Sie in „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“