Medienbericht: Geist in verlassenem Krankenhaus in Mexiko gefilmt? (Video)

Ein unheimliches Video aus Mexiko zeigt, was manche für einen Geist halten, der in einem verlassenen Krankenhaus umherwandert.

Laut einem Bericht lokaler Medien wurde die gespenstische Szene von einem verwirrten Zeugen aus einem Nachbargebäude gefilmt, dem etwas Ungewöhnliches in der seit langem geschlossenen medizinischen Einrichtung im Stadtteil Tlatelolco von Mexiko-Stadt aufgefallen war.

In dem untenstehenden Video ist zu hören, wie ein Mann staunend verkündet, er habe gerade einen Geist in dem verlassenen Krankenhaus entdeckt. Sekunden später ist eine scheinbar transparente Gestalt zu sehen, die beinahe durch einen beleuchteten Raum gleitet.

Seitdem das Video Anfang der Woche online gestellt wurde, hat es in den sozialen Medien Mexikos verständlicherweise für rege Diskussionen gesorgt.

Einige Zuschauer stimmten der Einschätzung des Mannes zu, er habe in dem vor über zehn Jahren geschlossenen Krankenhaus einen Geist gesehen.

Skeptischere Beobachter argumentierten jedoch, der „Geist“ sei ein Licht- und Schattenspiel oder etwas ähnlich Banales wie eine Spiegelung gewesen. Was glauben Sie, wurde in dem verlassenen Krankenhaus in Mexiko-Stadt gefilmt?

Video: