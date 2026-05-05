Zylindrisches UFO in Mississippi gesichtet (Video)

Ein interessantes Video aus Mississippi zeigt ein scheinbar zylinderförmiges UFO, das hoch am Himmel schwebt. Die ungewöhnliche Sichtung ereignete sich Berichten zufolge am 27. März in der Stadt Moss Point. In dem oben gezeigten Video erscheint das seltsame Objekt zunächst als winziger Punkt am Himmel.

Als der Zeuge jedoch mit seinem Handy heranzoomt, erkennt man, dass es einem weißen Zylinder ähnelt, der scheinbar hoch über ihm schwebt.

Was das Objekt sein könnte, darüber rätseln einige. Manche vermuten, es handle sich um etwas Außerirdisches und vergleichen es mit dem modernen Tik-Tak-UFO oder einem klassischen, zigarrenförmigen Flugobjekt aus der UFO-Mythologie.

Skeptischere Beobachter halten es hingegen für wahrscheinlich, dass es sich um einen Ballon handelt – entweder einen orientierungslosen oder einen Forschungsballon – oder vielleicht um eine Drohne.

Was halten Sie von dem mysteriösen Objekt, das in Mississippi gesichtet wurde?

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Video: