„Energie Zivota“ schreibt:

Wir leben gegenwärtig im fünften Zivilisationsimpuls.

Das bedeutet, dass wir als heutige Menschheit die fünfte Zivilisation in der gesamten Erdgeschichte darstellen.

Alle vorherigen Versuche – man verzeihe den Zivilisationen – endeten auf die eine oder andere Weise: Sie endeten einfach.

Nach jedem Aussterben folgte eine Pause, damit die Erde aufatmen konnte.

Und nun sind Seelen aller fünf Zivilisationsimpulse gleichzeitig auf der Erde inkarniert.

Mit enormen Unterschieden in ihren Erfahrungen, wobei die Unerfahrensten sich so weit wie möglich nach oben arbeiten.

Und dies ist eine praktische Erklärung für das Chaos, das über uns herrscht.