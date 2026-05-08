Whistleblower: Das war kein Erdbeben was die Area 51 erschüttert hat!

🌍⚠️ Am 29. April 2026 riss der Boden unter Area 51 auf. Siebzehn Erdbeben innerhalb von 24 Stunden, darunter ein Beben der Stärke 4,4 in nur 4 Kilometern Tiefe, erschütterten die geheimste Militäranlage der Welt. Das ist verdächtig flach. Und die Erschütterungen endeten fast genau dort, wo die Geheimnisse beginnen.

Der Harvard-Astrophysiker Avi Loeb trat um Mitternacht im nationalen Fernsehen auf und sprach aus, was die Seismologen verschweigen.

Er bezeichnete eine geologische Erklärung als „unwahrscheinlich“ und deutete direkt auf unterirdische Waffentests mit sogenannten „neuen Technologien“ hin.

Das Hauptbeben ereignete sich kurz nach 15 Uhr Ortszeit. Innerhalb weniger Stunden folgten 16 Nachbeben, alle in unmittelbarer Nähe des Stützpunkts. Insgesamt 111 Personen meldeten, das Beben gespürt zu haben. Keine Schäden. Nur Fragen.

Area 51 liegt direkt neben dem Atomwaffentestgelände in Nevada, wo die US-Regierung von 1951 bis 1992 unterirdisch Atomwaffen zündete. Loeb sprach nicht direkt von Atomtests.

Er rechnete es durch: Um ein künstliches Erdbeben der Stärke 4,4 zu erzeugen, benötigt man 2 bis 3 Kilotonnen TNT. Das entspricht der Sprengkraft einer taktischen Atomwaffe mit geringer Sprengkraft.

Ein Geophysiker, der das Ereignis online verfolgte, bezeichnete den Ort als „ungewöhnlich für ein Erdbeben“ und hob die extrem geringe Tiefe als ein Merkmal hervor, das es von der typischen regionalen Seismizität unterscheidet.

Wissenschaftler des USGS widersprachen. Sie bestätigten, dass die Beben mit dem bekannten Verwerfungsverhalten in der geologischen Provinz Basin and Range übereinstimmen, einer Region der Erdkruste, die sich seit Millionen von Jahren langsam auseinanderdehnt. Alles in Ordnung, sagten sie.

Doch diese Woche brachte noch etwas anderes. Präsident Trump erklärte gegenüber Reportern, seine Regierung werde in Kürze Akten zu UFOs veröffentlichen und beschrieb deren Inhalt als „unglaublich“.

Die Kongressabgeordnete Anna Paulina Luna kündigte separat eine Pressekonferenz zu Materialien nicht-menschlichen Ursprungs an.

Einige Forscher glauben, die flachen Erdbeben seien genau das, was der USGS (United States Geological Survey) erklärt: natürliche Verwerfungsaktivität in einer seismisch aktiven Zone, die zufällig an einen geheimen Stützpunkt angrenzt.

Andere argumentieren, Zeitpunkt, Tiefe, Ort und die Tatsache, dass ein Harvard-Wissenschaftler im Fernsehen die offizielle Erklärung infrage stellte, seien keine Zufälle. Sie vermuten, dass unterirdisch etwas getestet wird, worüber die Öffentlichkeit nicht informiert werden soll.

Wenn Avi Loeb Recht hat und die Erde aufgrund von etwas bebt, das unter Area 51 vergraben ist, was genau wird dort unten getestet?

Was die USA heimlich entwickelt haben und was sie in deren Hangars verstecken, lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.