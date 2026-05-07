Zwei Kulturen getrennt auf tausende von Kilometern … und beide repräsentierten geflügelte Figuren, die mit der himmlischen Macht verbunden sind.

Der sogenannte „Astronaut Olmeca“ und der Gott Assur zeigen Symbole, die für einige alternative Forscher vielleicht nicht nur religiöse Elemente sind, sondern die Erinnerung an Wesen, die vom Himmel herabstiegen.

Was, wenn die Flügel in den alten Zivilisationen keine Göttlichkeit symbolisieren… sondern die Erinnerung an Besucher, die von den Sternen kamen?

Während die offizielle Geschichte von spiritueller Symbolik spricht, glauben andere, dass diese Figuren die Erinnerung an verlorenes Wissen und unmögliche Kontakte für ihre Zeit behalten.

Kultureller Zufall … oder dieselbe Nachricht, die sich durch die Zeit wiederholt?