🌑✨ STIER-NEUMOND am 16. Mai 2026 — die Erde unter deinen Füßen wird heilig ✨🌑

„Herzschlag der Erde“ berichtet:
Geliebte Seele,
am 16. Mai um 22:01 Uhr öffnet sich im Zeichen Stier ein stiller, aber kraftvoller Neubeginn. 🌱
Sonne und Mond verschmelzen auf 25°57′ Stier, Merkur steht dicht dabei — als würden Herz, Körper und Gedanken für einen Moment dieselbe Sprache sprechen. 💫
Und der Kosmos fragt dich:
Wo in deinem Leben fehlt dir noch die Wurzel, die dich wirklich trägt? 🌳
Nicht mehr schneller.
Nicht mehr höher.
Nicht mehr beweisen.
Sondern:
Sicherheit. Selbstwert. Stabilität. Wahrheit. 💎
🔥 Dieser Neumond ist besonders:
Es ist der erste Stier-Neumond seit 2018 ohne Uranus im Stier.
Nach Jahren des inneren und äußeren Aufrüttelns beginnt jetzt eine neue Phase:
Nicht mehr nur ausbrechen — sondern neu verwurzeln. 🌿
Und mit Chiron, der im Juni erstmals wieder in den Stier wechselt, kündigt sich ein tiefer Heilungsweg an:
🌷 Ich bin wertvoll, auch ohne Leistung.
🌷 Ich darf empfangen.
🌷 Ich darf mir ein Leben erschaffen, das mich wirklich trägt.
🕯️ Deine Frage für diese Neumondnacht:
„Wo sehne ich mich nach echter Wurzel?“
Schreib auf, was kommt.
Ein Wort reicht.
Ein ehrlicher Satz reicht. 🌙✨
Du musst nicht alles heute lösen.
Du musst nur den Samen setzen. 🌱
Schreibe einen Kommentar