🌑✨ STIER-NEUMOND am 16. Mai 2026 — die Erde unter deinen Füßen wird heilig ✨🌑

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Herzschlag der Erde“ berichtet:

Geliebte Seele,
am 16. Mai um 22:01 Uhr öffnet sich im Zeichen Stier ein stiller, aber kraftvoller Neubeginn. 🌱

Sonne und Mond verschmelzen auf 25°57′ Stier, Merkur steht dicht dabei — als würden Herz, Körper und Gedanken für einen Moment dieselbe Sprache sprechen. 💫

Und der Kosmos fragt dich:

Wo in deinem Leben fehlt dir noch die Wurzel, die dich wirklich trägt? 🌳

Nicht mehr schneller.

Nicht mehr höher.

Nicht mehr beweisen.

Sondern:

Sicherheit. Selbstwert. Stabilität. Wahrheit. 💎

🔥 Dieser Neumond ist besonders:

Es ist der erste Stier-Neumond seit 2018 ohne Uranus im Stier.

Nach Jahren des inneren und äußeren Aufrüttelns beginnt jetzt eine neue Phase:

Nicht mehr nur ausbrechen — sondern neu verwurzeln. 🌿

Und mit Chiron, der im Juni erstmals wieder in den Stier wechselt, kündigt sich ein tiefer Heilungsweg an:

🌷 Ich bin wertvoll, auch ohne Leistung.

🌷 Ich darf empfangen.

🌷 Ich darf mir ein Leben erschaffen, das mich wirklich trägt.

🕯️ Deine Frage für diese Neumondnacht:

„Wo sehne ich mich nach echter Wurzel?“

Schreib auf, was kommt.

Ein Wort reicht.

Ein ehrlicher Satz reicht. 🌙✨

Du musst nicht alles heute lösen.

Du musst nur den Samen setzen. 🌱

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Kommentare

2 Kommentare zu „🌑✨ STIER-NEUMOND am 16. Mai 2026 — die Erde unter deinen Füßen wird heilig ✨🌑“

  1. Avatar von Jeronimo
    Jeronimo

    Dieser Tag ist nur ein größerer Impuls auf dem Weg der Erde zur Heiligkeit.
    Denn jeder Tag in der heutigen Zeit ist ein Teil vom Weg zur Heiligkeit der Erde.

    Nur alle paar tausend Jahre gelangt die Erde in die Heiligkeit des Lichts, darum kennen wir eine Heiligkeit der Erde nicht, und es ist verständlich das es dazu viele Meinungen gibt, zumal frühere Berichte alle verbrannt wurden.

    Antworten
  2. Avatar von Jeronimo
    Jeronimo

    Der Weg in die Heiligkeit der Erde startete 2012 im Pazifik von Osten nach West Richtung, und hat aktuell erst die Hälfte des Erdkreises zurückgelegt.
    Der amerikanische Kontinent ist der letzte was in die Heiligkeit kommt, bis dahin so ca. 2040 wird Amerika versuchen diese Heiligkeit zu stoppen.
    Friede kann es erst geben wenn auch Amerika als letzter Kontinent in die Heiligkeit der Erde eingetreten ist.
    Dann wird sich Amerika freiwillig der neuen Weltmacht unterordnen.

    Bibel: „Die Erneuerung der Erde beginnt vom Sonnenaufgang in Osten, und geht um die Erde.“

    Antworten

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