Die große weiße Pyramide: Wussten Sie, dass die große Pyramide von Gizeh einst strahlend weiß war?

Die Große Pyramide von Gizeh (auch bekannt als Cheopspyramide oder Cheopspyramide) ist eines der Sieben Weltwunder der Antike und das einzige, das bis heute erhalten geblieben ist. Sie ist die älteste und größte der drei Pyramiden von Gizeh; die anderen beiden gehörten den Pharaonen Chephren und Mykerinos.

Obwohl die Große Pyramide bis heute überdauert hat, ist sie der Verwitterung nicht entgangen und sieht heute ganz anders aus als zu ihrer Zeit.

Bau der Pyramide

Man schätzt, dass bis zu 2,4 Millionen Steinblöcke benötigt wurden, die alle vor dem Bau der Pyramide zugeschnitten und bearbeitet werden mussten. Der Kern der Cheops-Pyramide besteht hauptsächlich aus grob behauenen Kalksteinblöcken, die auf dem Gizeh-Plateau abgebaut wurden.

Dieser Kalkstein ist jedoch von geringer Qualität und hat eine bräunlich-gelbe Farbe. Im Inneren der Pyramide befindet sich die zentrale Kammer, in der der Sarkophag des Pharaos lag. Für den Bau dieser Kammer wurde rötlich-rosa Granit verwendet, da dieser das Gewicht der darüber liegenden Steinblöcke tragen konnte.

Ursprünglich war die Große Pyramide mit Kalksteinblöcken verkleidet, die aus Tura stammten, etwa 129 km entfernt auf der anderen Seite des Nils.

Diese Verkleidungssteine ​​dienten dazu, den bräunlich-gelben Kalkstein zu bedecken, aus dem der Kern der Pyramide errichtet wurde. Darüber hinaus verlieh der Kalkstein aus Tura der Großen Pyramide ein strahlendes Weiß, wodurch sie selbst aus großer Entfernung gut sichtbar war.

Nicht mehr blendend weiß

Heute erstrahlt die Große Pyramide jedoch nicht mehr in strahlendem Weiß, da die Kalksteinblöcke aus Tura im Mittelalter entfernt wurden. Im 14. Jahrhundert löste ein gewaltiges Erdbeben viele der äußeren Verkleidungssteine. Die abgelösten Steine ​​wurden 1356 von Sultan Nasir ad-Din al-Hasan aus dem Bahri-Reich abtransportiert, um im nahegelegenen Kairo Moscheen und Festungen zu errichten.

Die verbliebenen Verkleidungssteine ​​stürzten in den folgenden Jahrhunderten weiter ein und hinterließen Schutthaufen am Fuße des Monuments. Diese wurden bei den Ausgrabungen entfernt. Dennoch blieben viele der Verkleidungssteine, die den Sockel der Pyramide bedeckten, vor Ort und sind noch heute zu sehen.

Eines der Rätsel um die Große Pyramide ist ihre Bauweise. Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Theorien zu den verwendeten Techniken aufgestellt, doch es besteht noch immer kein Konsens darüber, wie dieses antike Wunder tatsächlich errichtet wurde.

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