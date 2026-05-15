🌎🔥 Super El NIÑO: Der Pazifik wird heiß

Ein starkes Erwärmungsmuster breitet sich über den Pazifik aus. Die Wassertemperaturen steigen von den Gewässern nahe Indonesien 🇮🇩 über den Äquator in Richtung Peru 🇵🇪, Ecuador 🇪🇨, Mexiko 🇲🇽 und den Vereinigten Staaten 🇺🇸.

Dieses Phänomen, bekannt als El Niño, kann weltweit Wettermuster durcheinanderbringen – es bringt in einigen Regionen Starkregen und Überschwemmungen mit sich, während es in anderen zu Dürren, Hitzewellen, stärkeren Stürmen und Waldbrandgefahr kommt. Von Australien 🇦🇺 und Südostasien bis nach Nord- und Südamerika könnten Millionen Menschen die Auswirkungen in den kommenden Monaten spüren.

🌊 Das leuchtend rote Band über dem Pazifik in dieser Visualisierung symbolisiert ungewöhnlich warmes Meerwasser, das die atmosphärische Instabilität auf dem gesamten Planeten verstärkt.

⚠️ Auch wenn dramatische Behauptungen im Internet oft übertrieben sind, beobachten Wissenschaftler die Temperaturen im Pazifik weiterhin genau, während sich die El-Niño-Bedingungen entwickeln.

📍Betroffene Regionen: Pazifik, Indonesien, Australien, Philippinen, Japan, Mexiko, Golf von Mexiko, USA, Peru, Ecuador, Chile, Nordamerika und Südamerika.