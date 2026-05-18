Bizarre KI-Fotos! Trump präsentiert gefesseltes Alien

Er hat es wieder getan! Donald Trump (79) ist auf seinem Truth-Social-Account kreativ geworden – und hat über 20 KI-generierte und teils bizarre Fotos veröffentlicht.

Der US-Präsident sendet damit Signale an seine unterschiedlichsten Gegner, lässt aber auch Fragen nach seinen genauen Plänen offen!

Trump startete mit dem Posting-Marathon seiner schrägen Kompositionen in der Nacht zu Montag deutscher Zeit. Sie zeigen den US-Präsidenten als Kommandeur einer futuristischen Weltraumstreitmacht.

Mal drückt er auf einer Raumstation den roten Knopf, neben sich Bildschirme mit einer heftigen Explosion auf der Erde, offenbar ausgelöst durch einen Laserstrahl aus dem All.

Dann marschiert Trump durch eine Roboter-Armee, hinter ihm die Erdkugel, ein Raumschiff. Und: Der US-Präsident neben einem gefesselten, nackten Alien.

Hintergrund der Weltraum-Offensive auf seinem Account: Trump will die US-Präsenz im All stärken, hier sieht er offensichtlich die Zukunft moderner Kriegsführung – mit sich als Oberbefehlshaber von Space-Soldaten!

Auf einigen KI-Fotos fügte er den Schriftzug „United States Space Force“ hinzu, den von ihm während seiner ersten Amtszeit gegründeten All-Zweig des US-Militärs.

Was die USA in ihren Hangars verstecken, lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.