„Energie Zivota“ berichtet:

Der Mensch funktioniert als elektromagnetisches Wesen. Das Gehirn erzeugt elektrische Impulse und steuert das Nervensystem, die Emotionen, das Denken und andere innere Prozesse.

Die menschliche Aura entsteht als Manifestation eines magnetischen Biofelds, das Körper, Bewusstsein und Lebensenergie verbindet. Daher wird der Mensch stark von äußeren Magnetfeldern beeinflusst, insbesondere von solchen, die das natürliche Gleichgewicht des Organismus stören.

Das Gehirn arbeitet ständig mit unterschiedlichen Frequenzen und wechselt zwischen der linken und rechten Hemisphäre. Die Qualität der Gedanken beeinflusst den Rhythmus dieses Wechsels und somit den allgemeinen Zustand des Menschen. Harmonisches Denken fördert das Gleichgewicht, während negatives Denken es stören kann.

Klang und natürliche Frequenzen sind von großer Bedeutung. Der Ton A = 440 Hz kann das Bewusstsein in einen reineren Zustand versetzen, negative Gedanken lösen und ein Gefühl von Frieden, Freude und Glückseligkeit fördern. Auch ein Kristall trägt eine ähnliche Schwingung in sich.

Die Frequenz 8,2 Hz steht in Verbindung mit tiefer Entspannung und dem Alpha-Zustand des Gehirns. Bei einer stabilen Einstimmung auf diese Frequenz kann ein besonderer Zustand entstehen, wenn das bioenergetische Feld des Menschen mit der Schwingung der Erde in Einklang kommt. Diese Harmonie soll die Schwerkraft abschwächen und die Möglichkeit der Levitation eröffnen.

Die Frequenz 3,2 Hz steht in Verbindung mit dem Blut und der Reinigung des Organismus. Das Gehirn kann sich auf natürliche Weise darauf einstellen, beispielsweise beim Lauschen des Rauschens im Wald und fließenden Wassers.

Ruhiges Sitzen an einem Bach mit geschlossenen Augen kann den Organismus innerhalb weniger Minuten in einen Zustand spontaner Entgiftung versetzen.

Gehirnfrequenzen, Nervensystem, Aura, Atmung, Herzschlag und Körperfunktionen bilden ein zusammenhängendes Ganzes. Frequenzen über 18 Hz überschreiten die normalen Fähigkeiten des Menschen.

Das Frequenzband von 8–18 Hz entspricht bekannten Bewusstseinszuständen, und das Band von 2–8 Hz hat eine tiefgreifende Wirkung auf den Körper, wirkt reinigend und führt zu erweiterten Bewusstseinszuständen.