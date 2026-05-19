👁️👿 Sie sind interdimensionale Wesen die Masken tragen

👁️👿 Alex Jones hat Joe Rogan gerade erklärt, dass die sogenannten Aliens gar nicht aus dem Weltraum stammen. Es handele sich um interdimensionale Wesen, die sich mit Masken tarnen und Hörner haben, sobald sie die Maske fallen lassen.

Jones behauptet, diese Wesen würden nur erscheinen, wenn man sie einlade. Sie träten zunächst in wunderschöner Gestalt auf und offenbarten dann ihr wahres Gesicht.

Er zieht eine direkte Parallele zur biblischen Beschreibung des Teufels, der als Engel des Lichts erscheint, und behauptet, ihr Endziel sei die Reduzierung der Menschheit.

In der Joe Rogan Experience gab es schon viele Gespräche über außerirdische Phänomene, doch dieses hier ist anders. Jones spricht nicht von Flugobjekten oder Radarechos.

Er spricht über etwas, das seit Jahrhunderten in verschiedenen Religionen, indigenen Traditionen und DMT-Erfahrungen beschrieben wird, und er stellt all dies in einen gemeinsamen Kontext.

Wenn es sich weder um Raumschiffe noch um Außerirdische handelt, was sind sie dann wirklich, und warum beschreiben so viele völlig unterschiedliche Traditionen etwas, das dem nahezu exakt entspricht?

Mehr über interdimensionale Wesen wie die Anunnaki, Archonten und die Reptiloiden lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion„.