Im Laufe der Geschichte berichteten verschiedene Kulturen von schlangenartigen Wesen, die nicht nur existierten, sondern auch lehrten

In der Bibel verhält sich die Schlange der Genesis nicht wie ein gewöhnliches Tier. Sie spricht, denkt und bietet Eva etwas ganz Bestimmtes an: Wissen. Nicht Macht, nicht Reichtum … Wissen.

Doch beunruhigend ist, dass diese Vorstellung nicht nur dort auftaucht.

In den Anden war der Amaru ein Wesen, das Welten verband und uraltes Wissen bewahrte.

In Mesoamerika stieg Quetzalcoatl herab, um die Menschen zu lehren.

In Asien schützten die Nagas verborgenes Wissen und die Geheimnisse des Universums.

Zivilisationen, durch Jahrtausende getrennt … ohne Kontakt zueinander … wiederholen dasselbe Muster:

intelligente Schlangen + verbotenes Wissen + veränderte Menschheit.

Daraus ergibt sich eine Theorie, die viele beunruhigt:

Was, wenn es sich nicht um isolierte Mythen handelt … sondern um bruchstückhafte Erinnerungen an dieselbe Begegnung?

Was wäre, wenn diese „Schlangengötter“ ein uraltes Reptilienvolk gewesen wären, das mit der Menschheit in Kontakt trat …

und die Geschichte vom Paradies nur eine symbolische Darstellung dieses ersten Kontakts ist?

Vielleicht war die Schlange, die zu Eva sprach, nicht einfach nur ein Symbol des Bösen … sondern dieselbe Art von Wesen, an die sich verschiedene Kulturen unter anderen Namen erinnerten.

Und wenn das stimmte … würden wir nicht über eine Legende sprechen … sondern über den verborgenen Ursprung des menschlichen Wissens.

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