Ich bin Pastor und habe an einer geheimen UFO-Enthüllungsveranstaltung teilgenommen. Wir sahen Bilder von „durchscheinenden Wesen“, die mir einen Schauer über den Rücken jagten … die Akten könnten eine düstere biblische Prophezeiung erfüllen

Einflussreiche Pastoren behaupten, sie seien angewiesen worden, ihre Anhänger auf schockierende Enthüllungen über UFOs vorzubereiten, die den Glauben an die Bibel erschüttern könnten.

Perry Stone, ein bekannter Evangelist, Autor und Bibellehrer aus Tennessee, warnte, dass Pastorenkollegen kürzlich zu einem geheimen Treffen mit US-Geheimdienstmitarbeitern eingeladen wurden, um die Veröffentlichung geheimer Akten über Außerirdische vorzubereiten.

Laut Stone warnten die Beamten eine kleine Gruppe von Pastoren mit großem Einfluss in der christlichen Gemeinschaft, dass die Regierung in Kürze Berichte und möglicherweise Videos von Außerirdischen und Raumschiffen veröffentlichen werde, die nicht von diesem Planeten stammen.

In einem Video, das er am 27. April auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte, behauptete der Evangelist, den Pastoren sei von der Existenz reptilienartiger Wesen, UFOs und Materialien nicht-menschlichen Ursprungs sowie von „anderen Dingen, die fast wie aus einem Science-Fiction-Film klingen“, berichtet worden.

Am 19. Februar ordnete Präsident Trump dem Pentagon und Kriegsminister Pete Hegseth an, alle Regierungsinformationen zu UFOs und außerirdischem Leben freizugeben.

Letzte Woche erklärte Trump, die ersten Akten würden „sehr, sehr bald“ veröffentlicht und enthielten einige „sehr interessante“ Informationen für die Öffentlichkeit.

Angeblich äußerten Beamte in diesem geheimen Treffen jedoch, die bevorstehenden Informationen könnten manche Christen dazu veranlassen, die Entstehung des Universums zu hinterfragen und sogar ihren Glauben zu verlieren.

Stone sagte: „Manche werden behaupten, wenn es Galaxien und angeblich andere Lebewesen in diesen Galaxien gibt, dann ist die gesamte Schöpfungsgeschichte ein Mythos.

Andere werden vom christlichen Glauben abfallen, weil sie keine Antwort auf das haben, was sie gleich hören werden.“

Beamte sollen jedoch bei diesem geheimen Treffen geäußert haben, dass die bevorstehenden Informationen einige Christen dazu veranlassen könnten, die Entstehung des Universums in Frage zu stellen und sogar den Glauben an die Religion zu verlieren.

Stone sagte: „Es wird Leute geben, die sagen werden: Wenn es Galaxien gibt und angeblich auch andere Geschöpfe in den Galaxien, dann ist die gesamte Schöpfungsgeschichte ein Mythos; und es wird Leute geben, die vom christlichen Glauben abfallen, weil sie keine Antwort auf das haben, was sie gleich hören werden.“

Stone behauptete in dem Video vom 27. April außerdem , Regierungsbeamte hätten diese religiösen Führer gewarnt, dass Nichtchristen in Panik geraten und sich zur Suche nach Antworten an die Kirchen wenden könnten.

„Sie werden völlig ausflippen und zu Pastoren, Pfarrern und Lehrern kommen und fragen: ‚Was ist das? Ist das wirklich real?‘“

An diesem Treffen nahmen schätzungsweise sechs christliche Führungspersönlichkeiten teil, darunter Bischof Alan DiDio von der Revival Nation Church, der bestätigte, dass er Teil dieser außergewöhnlichen Versammlung war.

DiDio sagte: „Es scheint, als ob sich ein halbes Dutzend Leute in einem Airbnb in den Bergen von Tennessee versammelt hätten, um über eine laufende Untersuchung der US-Regierung wegen Verbrechen zu diskutieren, die sie im Zuge der Gewinnung und des Reverse Engineering von Technologie aus nicht-menschlicher Intelligenz begangen haben.“

„In dem Treffen wurde auch über den Propagandaplan gesprochen, der im Vorfeld der Veröffentlichung existierte“, fügte der Pastor in einem Livestream auf YouTube am 7. März hinzu .

Ein weiterer Teilnehmer, der amerikanische Evangelist und Podcaster Tony Merkel, fügte hinzu, dass die Regierungsbeamten, die das Treffen abhielten, Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der UFO-Enthüllungen auf die organisierte Religion äußerten.

Merkel sagte: „Ich bin vor mehr als einem Jahr mit diesen Leuten in Kontakt gekommen und stehe seitdem mit ihnen in Verbindung, kommuniziere mit ihnen, und ihr Herzensanliegen ist es, den Leib Christi auf das Kommende vorzubereiten.“

„Diese Leute gehören zu – sagen wir einfach – Christen im Geheimdienst und sind ursprünglich darauf ausgerichtet, Beweise und Daten darüber zu sammeln, was tatsächlich hinter den Kulissen innerhalb der Offenlegungsgemeinschaft vor sich geht.“

Die drei Pastoren warnten außerdem davor, dass die Veröffentlichung des historischen Berichts der US-Regierung über UFOs und Außerirdische nicht nur eine überraschende Nachricht sein werde, sondern ihrer Ansicht nach Teil einer Verschwörung sein werde, die darauf abziele, die Menschen vom Glauben an Jesus abzubringen.

Die Männer verglichen es mit dem, was die Bibel in den Endzeitprophezeiungen als die „große Täuschung“ bezeichnet.

Stone erklärte, dass vermeintliche Offenbarungen über Außerirdische den Schöpfungsbericht der Bibel wie einen Mythos erscheinen lassen könnten, was dazu führen könnte, dass Gläubige sich von den Lehren des Christentums abwenden.

Merkel und DiDio gingen noch weiter und sagten, die Veröffentlichung sei bereits inszeniert worden, um Christen als die „Bösen“ darzustellen, die die Menschheit zurückhielten, indem man den Menschen sagte: „Ihr wart nah dran, Christen. Ihr wart nah dran. Das stimmt. Aber daneben. Und so sieht es in Wirklichkeit aus.“

Alle drei Männer appellierten an die Gemeinden, sich jetzt vorzubereiten, damit die Gläubigen nicht schockiert oder getäuscht würden, sondern stattdessen in der Bibel und ihrem Glauben an Jesus fest verwurzelt blieben, wenn diese „große Täuschung“ käme.

Während religiöse Führer angeblich vor den kommenden UFO-Akten gewarnt wurden, haben auch mehrere Regierungsbeamte die angebliche Existenz außerirdischen Lebens direkt mit Ereignissen und Wesen in Verbindung gebracht, über die in der Bibel geschrieben steht.

Vizepräsident JD Vance sagte im März: „Ich glaube nicht, dass es Außerirdische sind. Ich glaube, es sind Dämonen.“

Zuvor hatte er sich selbst als „UFO-Verrückten“ bezeichnet und sich vorgenommen, der Frage, ob es Außerirdische gibt oder nicht, auf den Grund zu gehen.

Die Kongressabgeordnete Anna Paulina Luna aus Florida hat unterdessen die Öffentlichkeit wiederholt dazu aufgerufen, das Buch Henoch zu lesen, einen alten jüdischen religiösen Text, der in mehreren Etappen zwischen 300 und 100 v. Chr. verfasst wurde.

Luna, die Vorsitzende des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses ist, der mit der Freigabe von Regierungsgeheimnissen beauftragt ist, hat wiederholt behauptet, dass ihr in vertraulichen Briefings mitgeteilte Begegnungen mit Außerirdischen eine verblüffende Ähnlichkeit mit Ereignissen in biblischen Zeiten aufwiesen.

Statt von Außerirdischen spricht die Kongressabgeordnete von „interdimensionalen Wesen“ und merkt an, dass das Buch Henoch von 200 Engeln berichtet, die als Wächter bekannt sind und auf die Erde herabstiegen, um sich mit menschlichen Frauen zu paaren.

Letztes Jahr sagte Luna dem Podcast-Moderator Joe Rogan : „Habe ich persönlich ein Raumschiff gesehen? Nein. Habe ich Beweise dafür gesehen? Ja. Habe ich Fotodokumentationen von Fluggeräten gesehen, von denen ich glaube, dass sie nicht von Menschenhand geschaffen wurden? Ja. Hat das eine historische Bedeutung? Ja.“

„Gibt es mehrere Ereignisse, die, wie ich meine, vielleicht sogar vor der Zeit Christi stattfanden und die schriftlich dokumentiert wurden? Ja“, fuhr sie in der Folge vom August 2025 fort.

Mehr über echte und gefälschte UFOs lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.