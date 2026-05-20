Wie wir die vierte Dimension durchschreiten, die Heimatdimension der Reptiloiden

„Energie Zivota“ berichtet:

Wir befinden uns gegenwärtig in der dritten Dimension. Sowohl physisch als auch natürlich innerlich und spirituell.

Wenn wir mit unserem höchsten Bewusstsein von der dritten in die fünfte Dimension aufsteigen wollen – denn die Menschheit entwickelt sich in ungeraden Dimensionen (erste, dritte, fünfte, siebte usw.) –, müssen wir die vierte Dimension durchschreiten, die Heimatdimension der Reptiloiden.

Wir müssen ihre Bewusstseinsdimension durchdringen. Und der Weg, der durch diese Dimension führt, ist der Weg des Mitgefühls. Wir müssen einfach Mitgefühl in uns selbst finden. So viel wie möglich. Bis zum Äußersten.

Der Planet erhöht seine Schwingungsfrequenzen und bereitet uns damit auf diese Prüfung vor. Wir schreiten den Weg des Mitgefühls hinauf.

Der Beweis dafür ist der weltweite Anstieg des Veganismus. Und er wird weiter zunehmen. Immer weiter. Der Körper wird eine immer leichtere Ernährung benötigen, denn wenn die Erde ihre Schwingungsfrequenz erhöht, werden auch wir Menschen dies tun. Unsere Körper werden ihre Schwingungsfrequenzen erhöhen.

Und dann werden wir kaum noch schwere, grobstoffliche Nahrungsmittel wie Tierkörper zu uns nehmen können. Wenn wir also Mitgefühl in uns finden und diesem Weg so gut wie möglich folgen, können wir die vierte Dimension durchschreiten und in die fünfte gelangen.

Dort erwartet uns eine weitere Aufgabe. Wir werden so viel Mitgefühl empfinden, dass es unerträglich wird. Dann wird es wichtig sein, den Weg der Weisheit zu beschreiten. Das bedeutet, ein Gleichgewicht zwischen Mitgefühl und Weisheit zu finden.

Ich wiederhole: Dieses Gleichgewicht zwischen Mitgefühl und Weisheit muss gefunden werden. Doch im Moment fällt uns das noch schwer, denn wir befinden uns hier. In der dritten Dimension. Der Großteil der Menschheit ist hier. Der Großteil der Menschheit wird hier bleiben. Aber nicht jeder muss hier bleiben.

Es ist unsere Entscheidung.

Es ist deine Entscheidung.

Mehr über die Agenda der Reptiloiden lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion„.