Medienbericht: Kobold treibt Unfug auf argentinischem Ölfeld? (Video)

Ein äußerst seltsames Video von einem Ölfeld in Argentinien zeigt, was Arbeiter als das Werk einer koboldartigen Gestalt bezeichnen, die auf ihrer Baustelle Unheil anrichtet.

Der Onkel eines Mannes, der erst kürzlich auf dem Gelände von Manantiales Behr nahe der Stadt Comodoro Rivadavia angefangen hat zu arbeiten, schilderte die bizarre Situation einem lokalen Medienunternehmen .

Laut dem Onkel habe sein Kollege seinen Neffen bei Arbeitsbeginn gewarnt, vorsichtig zu sein, da nachts eine unheimliche Präsenz umgehe, die „üblicherweise Gegenstände bewegt oder gegen Metallkonstruktionen schlägt“.

Die seltsame Warnung des Arbeiters an den Mann wurde durch die Bestätigungen seiner ebenso beunruhigten Kollegen unterstrichen.

Dem Mann wurde außerdem ein Video (siehe unten) gezeigt, in dem ein Sicherheitskegel auf mysteriöse Weise von einer unsichtbaren Kraft bewegt wird, bei der es sich angeblich um das besagte Wesen handelt.

Der mit Abstand beunruhigendste Aspekt des Berichts ist jedoch ein erschreckendes Foto der kleinen Gestalt (am Ende des Videos zu sehen), das angeblich irgendwo auf der Baustelle aufgenommen wurde.

Wie man sich vorstellen kann, hat sich die fantastische Geschichte seit ihrem Erscheinen diese Woche in den argentinischen sozialen Medien wie ein Lauffeuer verbreitet.

Einige vermuten, dass es sich bei der Gestalt um ein übernatürliches Wesen, etwa einen Kobold, handelte. Andere wiederum halten die Erscheinung für einen Geist.

Skeptiker hingegen meinen, die „Kreatur“ sei lediglich eine Legende, die dem neuen Ölfeldmitarbeiter zur Begrüßung erzählt wurde. Was halten Sie von dieser seltsamen Geschichte?

Video: