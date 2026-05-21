Verbotene Archäologie: Die Armbänder des Mandalorianers … und die von Pakal dem Großen

Die Armbänder des Mandalorianers … und die von Pakal dem Großen. Über tausend Jahre trennen sie, und doch weisen sie eine verblüffende Ähnlichkeit im Design auf:

rechteckige Platten, Knopfreihen, Metallstrukturen und Technologie an den Handgelenken.

Ein rein ästhetischer Zufall … oder direkte Inspiration durch alte Maya-Skulpturen? George Lucas sagte stets, Star Wars verbinde antike Kulturen mit Science-Fiction.

Doch manche glauben, dass viele visuelle Ideen der Saga von realen Zivilisationen stammen könnten, die ihrer Zeit weit voraus waren.

Denn vergleicht man beide Bilder … stellt sich unweigerlich die Frage:

Zeremonielle Kunst … oder Überreste einer vergessenen Technologie?“

Andere faszinierende Themen über die verfälschte Geschichte lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“